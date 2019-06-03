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В Петербурге снизилась кредиторская задолженность исполнителей коммунальных услуг

По данным Жилищного комитета на начало мая текущего года, просроченная кредиторская задолженность исполнителей коммунальных услуг свыше двух месяцев перед ресурсоснабжающими организациями составляет более 9,3 млрд рублей. Данный показатель почти 14% или 1,5 млрд руб. ниже, чем за аналогичный период 2018 года, сообщили в пресс-службе Смольного.

В частности, у ГУП «ТЭК СПб» снижение зафиксировано на уровне 15% (736 млн руб.), у ПАО «ТГК-1» — на 14% (414 млн руб.), у ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» — на 12% (283 млн руб.), а у компании ООО «Петербургтеплоэнерго» — на 1,3% (10 млн руб.).

При этом управляющие организации с городской долей участия в уставном капитале сократили свою задолженность на 23%. В то же время частные УК допустили ее рост на 4%, отметили в Жилищном комитете. На начало мая 2019 года просроченная кредиторская задолженность частных управляющих организаций перед ресурсоснабжающими организациями составляет 4,4 млрд руб.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в конце апреля ГУП «ТЭК СПб» взыскало с должников за тепловую энергию более 300 млн руб. с начала года.

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