Госглавэкспертиза России одобрила проект строительства обхода Анапы

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Эксперты Главгосэкспертизы России выдали положительные заключения на строительство новых и реконструкцию действующих участков трассы А-290 «Новороссийск – Керчь» (обход Анапы). Проект направлен на создание единого скоростного транспортного коридора, связывающего федеральную трассу М4 «Дон» с Крымским мостом.

Как сообщают в ведомстве, обход Анапы составит 18,88 км. Автомобили смогут двигаться по нему с расчетной скоростью 120 км в час. Уточняется, что участок трассы станет альтернативным направлением для автодороги, проходящей по территории Анапы, что позволит освободить дорожную сеть города от транзитного транспорта.

Обход будет начинаться на подъездах к Цыбанобалке и Пятихатке, а закончится на 71 км трассы А-290. Помимо проезжей части, на обходе Анапы будут сооружены транспортные развязки, примыкания в разных уровнях, мосты и путепроводы, а также водопропускные трубы, трансформаторные подстанции, очистные сооружения и автобусные остановки.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, на обходе Анапы планируется соорудить три развязки и пять путепроводов. Дорогу оборудуют антишумовыми акустическими экранами и осевым железобетонным ограждением. Пропускная способность трассы составит 35 тыс. автомобилей в сутки. Движение по ней должны открыть в 2021 году.

Дмитрий Михеенко