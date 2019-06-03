Проект реконструкции уфимского театра кукол сделает компания «Георекон»

Контракт управления капитального строительства Башкирии на разработку проекта реконструкции Башкирского государственного театра кукол будет подписан с уфимской компанией «Георекон», сообщается на сайте госзакупок. «Георекон» стал единственным участником тендера и предложил исполнить работы за 31,3 млн руб. Начальная цена контракта была определена в 31,54 млн руб. Проект реконструкции, предполагающей обновление существующего здания театра 1976 года постройки и строительство пятиэтажного пристроя площадью до 4 тыс. кв. м, должен быть завершен за 190 дней. На первом этапе реконструкции должен появиться пристрой для оборудования малого зала театра, репетиционной комнаты, помещений для хранения декораций и костюмов, гримерок, кафе, кабинетов, детской игровой комнаты, студии мультипликации, детской студии актерского мастерства, музея, бутафорского цеха, мастерской и тренажерного зала.

Вторая очередь предполагает реконструкцию существующего здания театра площадью 2,57 тыс. кв. м: его отделение от девятиэтажного дома и обновление зрительного зала на 300 мест.

Проект был включен в Республиканскую адресную инвестпрограмму.

ООО «Георекон», по данным kartoteka.ru, образовано в июне 2000 года. Принадлежит Андрею и Глебу Плаксам (66% и 34% соответственно). Компания разрабатывала в том числе проект застройки Южного склона в Уфе.

Майя Иванова