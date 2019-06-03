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В Самаре МП «ТТУ» требует компенсации за помехи движению трамваев из-за ремонта теплотрассы

Самарское муниципальное предприятие «Трамвайно-троллейбусное управление» намерено взыскать с ПАО «Т Плюс» компенсацию из-за отмены или сокращения маршрутов трамваев №7,19,11 и 12. Об этом МП «ТТУ» сообщило в «Твиттере».

В конце мая текущего года в Самаре на пересечении ул. Ново-Вокзальной и Стара-Загора образовался провал на проезжей части. Причиной происшествия стал порыв на теплотрассе.

В результате инцидента был изменен маршрут нескольких трамвайных маршрутов. С понедельника движение в этом районе было восстановлено.

Георгий Портнов


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