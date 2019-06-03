Московский омбудсмен предложил передавать дела бизнесменов о мошенничестве присяжным

Уголовные дела о мошенничестве, возбужденные в отношении бизнесменов в России, должны рассматривать суды присяжных, считает уполномоченный по международному праву в Москве Владислав Сазонов. Об этом он заявил на проходящей в столице пресс-конференции по правам предпринимателей.

Как пояснил омбудсмен, присяжные выносят до 18% оправдательных приговоров, в то время как суды оправдывают виновных в 0,1–0,3% случаев. «Помимо того что нужно запретить при 159-й статье (мошенничество) возбуждать 210-ю (организация преступного сообщества), по подобным статьям необходимо в обязательном порядке вводить суд присяжных»,— сказал господин Сазонов (цитата по «РИА Новости»).

Ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов попросил президента Владимира Путина расширить права бизнес-омбудсменов. В своем ежегодном докладе о состоянии бизнеса господин Титов предложил, в частности, наделить его и региональных коллег правом выступать представителями бизнесменов в судах всех уровней, подключаться в качестве защитника к уголовным процессам и давать заключения по арбитражным делам.

Подробности — в публикации “Ъ” «Предпринимателям измерили давление».