Руководство ФСИН готово уволить начальника колонии под Орлом за видео с празднованием Пасхи

Замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко сообщил о возможном увольнении начальника колонии строгого режима №2 в городе Ливны после публикации видеозаписи, на которой заключенные празднуют православную Пасху на импровизированном фуршете. Об этом он сообщил радиостанции «Говорит Москва». По словам господина Максименко, кадровые решения могут быть приняты также в отношении замначальника колонии и руководителя регионального управления ФСИН.

По его словам, к руководству колони будут «применены меры дисциплинарного характера». «По поводу того, был ли в курсе данной ситуации, начальник территориального органа, здесь стоит разбираться. Я думаю, оценка будет дана и ему, и взыскание тоже будет вне всякого сомнения. Потому что то, что происходит в колонии, начальник территориального органа ФСИН обязательно должен знать. Иначе выходит, что он или плохо работает, или не умеет работать… Я лично считаю, что это грубейшее нарушение и безалаберность сотрудников, офицеров этой колонии»,— цитирует радиостанция Валерия Максименко.

На видео один из заключенных произносит речь перед остальными, выставленными на плацу. Он поздравляет их с праздником от имени «Арсена Ереванского» и «положенца Ромы Шамана», скандирует «Христос воскресе!» и «Жизнь ворам!». На плацу накрыты столы с угощениями, после речи заключенные направляются к ним. Сотрудников колонии на видео не видно.

Само празднование Пасхи не противоречит правилам колонии, но оно должно проходить под контролем ее руководства, добавил господин Максименко: «В чем конкретно я вижу нарушение: это сьемка на мобильный телефон или видеокамеру, этот предмет явно запрещенный и он у заключенных быть не должен… Это действо происходит безо всякого участия сотрудников колонии. Заключенные собрались, вышли, нарушают распорядок дня, передают приветы от воров, положенцев, и это проходит мимо офицеров этой колонии, мимо руководства».

Кадровые решения не могут быть вынесены до окончания служебной проверки в колонии. Сегодня идет ее четвертый день, она может продлиться от десяти дней до месяца.

Сергей Калашников, Олег Мухин