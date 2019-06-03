В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение

По данным синоптиков, днем 4 июня в Челябинской области ожидается сильный ветер до 24 метров в секунду. Как сообщают в ГУ МЧС по Челябинской области, в связи с этим возрастает вероятность чрезвычайных ситуаций из-за аварий на объектах и линиях энергосистем, аварийного отключения систем жизнеобеспечения при нарушении электропитания.

Также из-за порывов ветра возможны переход природных пожаров на населенные пункты, повреждение плохо укрепленных конструкций, крыш, обрыв линий электропередач, падение деревьев.