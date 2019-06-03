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Фото: Андрей Абрамов

Благие намерения

В Нижнем Новгороде разгорелся спор по вопросу о строительстве храма в жилом массиве

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Мнения жителей улицы Глазунова в Приокском районе разделились в связи с планами строительства внутри жилого массива храма-часовни площадью 120 кв. метров, это стало понятно в ходе публичных слушаний.


Одни предпочитают, чтобы на месте предполагаемого строительства появилась спортивная или детская площадка, и напоминают, что в районе находится семь церквей. Другие говорят, что храмов мало и добраться до них нелегко.

Хотя участвовавшие в собрании представители районной администрации пообещала учесть прозвучавшие в его ходе замечания, некоторые из участников слушаний, по их окончании, высказывали предположение, что решение о строительстве фактически принято, а их пожелания услышаны не будут.

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