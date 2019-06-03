Ставропольца будут судить за подрыв автомобиля вместе с владельцем

Жителя Ставропольского края будут судить за изготовление и хранение бомбы, убийство человека из корыстных побуждений общественно опасным способом и намеренное уничтожение чужого имущества (ч. 1 ст. 222.1, ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222.1, п. «е, з» ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 167 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

По версии следствия, подозреваемый купил тротил и изготовил на его основе взрывное устройство, которое приводилось в действие дистанционно с помощью радиосигнала. Бомбу злоумышленник хранил у себя дома. В июне прошлого года подозреваемый установил взрывное устройство под водительское кресло автомобиля жертвы. Когда владелец сел в автомобиль, злоумышленник привел бомбу в действие с помощью пульта управления. От полученных в результате взрыва травм жертва скончалась. Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.

Дарья Голякова