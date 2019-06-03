Глава Социал-демократической партии Германии ушла в отставку

Андреа Налес официально ушла с должности председателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ), передает Reuters. По словам источников агентства, управлять партией поручат троим людям: премьер-министру федеральной земли Мекленбург—Передняя Померания Мануэле Швезиг, премьеру земли Рейнланд-Пфальц Малу Драйеру, а также главе отделения СДПГ в Гессене Торстене Шефер-Гюмбеле.

Госпожа Налес объявила об отставке накануне, 2 июня. Она также покинет пост главы фракции СДПГ в Бундестаге. Это решение ею было принято по итогам выборов в Европарламент, на которых СДПГ потеряла первую строчку впервые более чем за 70 лет.

О голосовании на выборах в Европарламент читайте в материале “Ъ” «Италия встала перед выборами».