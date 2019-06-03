На Ставрополье компания задолжала работникам 3,5 млн рублей

Ставропольская компания «Экология-Термо» задолжала работникам по зарплате около 3,5 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края. В отношении директора компании возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

По версии следствия, обвиняемый не платил 35 работникам с 12 июля по 12 ноября 2018 года. Дело направлено для рассмотрения в Промышленный районный суд Ставрополя.

По данным сайта kartoteka.ru, ООО «Экология-Термо» зарегистрировано в декабре 1996 года с основным видом деятельности «производство котлов центрального отопления». Компанией владеет Валентина Берест, а директором является Игорь Димитращес. Выручка фирмы за 2017 год составила 122 млн руб., 19 млн руб.

Дарья Голякова