Величина прожиточного уровня в Пермском крае выросла на 84 рубля

Величина прожиточного уровня на душу населения в Пермском крае составила в I квартале 2019 года 10 182 руб., увеличившись по сравнению с IV кварталом 2018 года на 84 руб. Это следует из постановления правительства Пермского края от 24 мая. Как сообщает Пермьстат, из этой суммы стоимость потребительской корзины определена в 9525 руб. Стоимость услуг составила 2484 руб., расходы по обязательным платежам и сборам — 657 руб.

Эти показатели будут использоваться органами государственной власти и местного самоуправления для осуществления мероприятий по социальной защите населения Пермского края.