На Кубани расследуют неэффективную трату денег при газификации хуторов

В Щербиновском районе возбуждено уголовное дело по факту неэффективного расходования бюджетных средств при газификации хуторов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По данным ведомства, при газификации хутора Любимов администрации района и поселения неэффективно расходовали более 67 млн руб. бюджетных средств. Деньги были освоены еще в 2016 году, газопровод проведен, однако введение и подача газа населению еще не ведется. Кроме того, администрацией Щербиновского района в 2018–2019 годах запланировано финансирование строительства газопровода к поселкам Прилиманский и Северный, до сих пор эти планы не реализованы. Главе Щербиновского района и главе Екатерининского сельского поселения внесены представления, следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Кристина Федичкина