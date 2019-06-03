Главе Щербиновского района Краснодарского края может грозить уголовное дело

Фото: администрация Щербиновского района

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по статье «Халатность» (ч. 1 ст. 293 УК РФ) по факту неэффективного расходования бюджетных средств при газификации хуторов в Щербиновском районе. Ранее прокуратура муниципалитета направила в следственные органы документы о выявленных нарушениях для решения вопроса об уголовном преследовании глав Щербиновского района и Екатериновского сельского поселения. Ведомство не называет имен чиновников, однако, по информации из открытых источников, главой Щербиновского района на сегодняшний день является Сергей Цирульник, а Екатериновское сельское поселение муниципального образования возглавляет Вадим Желтушко.

По информации краевой прокуратуры, ранее в рамках газификации хутора Любимов Екатериновского поселения чиновники допустили неэффективное расходование бюджетных средств в размере свыше 67 млн руб. Несмотря на то, что деньги были освоены еще в 2016 году, а газопровод к хутору проведен, – работы по введению и подаче газа населению хутора до настоящего времени не завершены.

«Принимаемые должностными лицами органов местного самоуправления меры носили формальный характер и не способствовали достижению целевых показателей государственных программ, в результате чего жители хутора Любимов были незаконно ограничены в праве получения коммунальных услуг, вынуждены нести дополнительные расходы на отопление жилого помещения», – сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Как рассказали “Ъ-Кубань” в СУ СКР по региону, уголовное дело пока возбуждено по факту выявленных нарушений, однако следователи не исключают привлечение к уголовной ответственности виновных лиц.

В прокуратуре уточняют, что администрация Щербиновского района в 2018-2019 годах планировала финансировать строительство газопровода к поселкам Прилиманский и Северный, однако указанные планы остались без реализации.

Дмитрий Михеенко