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На переселение 980 граждан из аварийного жилфонда Саратовской области выделят 425,12 млн рублей

Саратовская область рассчитывает получить из средств фонда содействия реформированию ЖКХ 425,12 млн руб. на переселение 980 человек из 475 аварийных жилых помещений. Соответствующая заявка была направлена в госкорпорацию 31 мая.

Областная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019-2020 годы утверждена 1 апреля. В соответствии с ней планируется расселить 9728 человек, проживающих в аварийных домах в Саратове, Балашове, Вольске, Пугачеве, Балаковском, Краснопартизанском, Саратовском и Советском районах.

Региону в 2008-2016 годах из средств Фонда уже было выделено 10,54 млрд руб. на переселение 29288 человек из 12661 аварийного жилого помещения. Область в порядке софинансирования добавила еще 2,78 млрд руб. на эти цели.

Марина Ковалева


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