Руководителя «Севавтодора» уволят за срыв сроков ремонта дорог

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников отстранил от должности директора ГБУ «Севастопольский автодор» Валерия Васякина. Об этом глава города заявил на аппаратном совещании правительства. Причина увольнения — срыв срока ремонта дорог на улицах Симонок, Хмельницкого и Подгорной. Работы, которые должны были завершить к 1 апреля, теперь планируют закончить к середине июня.
Кроме того, выговор получили директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Игорь Титов и вице-губернатор Владимир Базаров.
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