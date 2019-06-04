Госкорпорация выставит на торги 3 га земли рядом с ТЦ «Евразия»

Федеральное АО «ДОМ.РФ (ранее – АО «АИЖК») пополнило список площадок, планируемых к продаже в Пермском крае. В него вошел земельный участок на Хлебозаводской, 16а (Свердловский район Перми). Его площадь составляет 3,08 га, кадастровая стоимость – 136,9 млн руб. По генплану территория относится к промышленно-торговой зоне. На участке находятся 12 объектов общей площадью 8,4 тыс.кв.м. Участок находится рядом с ТЦ «Евразия». Торги планируется провести во втором-третьем квартале этого года.

Напомним, это уже не первый актив в Перми, который федеральное АО «ДОМ.РФ», собирается реализовать на аукционе. Ранее госкорпорация выставляла на продажу участки под жилье и коммерческие объекты. Последний аукцион прошел в конце апреля. На торги был выставлен участок под торговые комплексы площадью 7,55 га в Верхних Муллах (напротив ТЦ Metro, Castorama и Decathlon). Стартовая цена земельного участка составляла 112,4 млн руб., но аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.