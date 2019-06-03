«Яндекс.Такси» запустил грузоперевозки

В онлайн-сервисе такси «Яндекса» теперь можно заказывать грузовые машины. Оплата поездки поминутная, минимальная ее стоимость обойдется в 949 руб. В эту сумму входят 20 мин. на погрузку вещей, а также первые 10 мин. и 5 км поездки, говорится в пресс-релизе «Яндекса» (есть у “Ъ”).

«Такая услуга пригодится, если вам нужно переехать, довезти из магазина новый диван или стройматериалы для ремонта. Заказать фургон для больших вещей так же легко, как обычное такси. А следить за поездкой можно прямо в приложении»,— рассказали в компании.

Грузовики приезжают в среднем через 20–25 минут после заказа. В салоне автомобиля будет одно пассажирское место. Вместе с машиной можно вызвать одного или двух грузчиков: для этого надо оставить соответствующе пожелание к поездке. Их услуги оплачиваются отдельно — работа одного грузчика стоит около 6 руб. за минуту.

Перевозить грузы будут «Газель Next», Ford Transit, Hyundai Porter, Citroen Jumper, Fiat Ducato, Mercedes Sprinter или Peugeot Boxer. Минимальный размер грузового отсека — 150 см в высоту, 160 см в ширину и 260 см в длину. Каждый груз может весить до 50 кг.

Новый тариф «Грузовой» будет вводиться поэтапно. Пока услуга доступна пользователям «Яндекс.Такси» в Москве и Подмосковье.