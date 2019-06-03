Проверки не уберегли «Кристалл» от взрыва

Одной инспекции оказалось мало: завод «Кристалл» в Дзержинске, где произошел взрыв, работал с нарушениями. Оборонное производство в городе проверяли незадолго до инцидента, из-за обнаруженных проблем был уволен его гендиректор. А предыдущая авария на «Кристалле» случилась всего два месяца назад. Очередной инцидент произошел в субботу — взорвался один из цехов завода. Информации о погибших нет, 89 человек обратились за медицинской помощью. Что произошло в Дзержинске? И можно ли было избежать аварии? Об этом — Иван Корякин.

Дзержинск иногда называют пороховой бочкой Нижегородской области — это один из центров химической промышленности и один из самых загрязненных городов страны. Почти половина Дзержинска работает на производстве. Казалось, там знают, что такое внештатные ситуации. Но события 1 июня оказались уж слишком громкими.

Хлопки слышали даже те, кто уехал в выходные на дачу. По самому городу прошла взрывная волна, выбило около тысячи окон, улицы засыпало осколками, рассказала жительница Дзержинска Полина: «У нас окна резко открылись настежь. С одной стороны дома, на балконе даже с петлями вынесло одну дверь. У тех, у кого были застекленные окна, стекла просто посыпались на улицу».

Над городом поднялся огромный столб черного дыма, а на улицы падали странные «осадки» — крошка серого цвета. В соцсетях тогда же появились панические сообщения, дескать, пора закупать продукты и уезжать куда подальше. Но городская система оповещения настаивала: ситуация под контролем, химического заражения нет. Впрочем, было непонятно, что все-таки взорвалось. Источники «Интерфакса» утверждали, что сдетонировал тротил. Впрочем, само по себе это вещество относительно безопасное. Так что могли быть разные сценарии, говорит профессор, доктор технических наук МГТУ им. Баумана Виктор Селиванов: «Тротил имеет отрицательный кислородный баланс, то есть ему не хватает кислорода. В отличие от гексогена, чтобы взорваться, ему надо его откуда-то брать — в этом его проблема. Поэтому в чистом виде он, наверное, не особо и используется. Возможно, там были еще какие-то средства инициирования — капсулы, детонаторы, что-то такое. Это редкий случай. Я второй раз только о подобном слышу».

По другой версии, рабочие уронили готовую продукцию. К слову, на заводе собирают шашки-детонаторы. Но очевидно, производство сопровождалось грубыми нарушениями. В апреле на «Кристалле» уже был взрыв, который разрушил один из цехов — тогда никто не пострадал. Telegram-канал «База» пишет о сорока нарушениях на заводе, которые нашли проверяющие из МЧС и Ростехнадзора. Если верить бумагам, там даже огнетушителей не нашли, а в воздухе был взрывоопасный аммиак. Гендиректора завода за это уволили. На следующий день после его отстранения и произошел новый взрыв. Производство надо было останавливать, говорит руководитель компании «Арли Спецтехника» Аркадий Лившиц: «Это результат ненадлежащего надзора и принятия жестких мер со стороны государственных надзирающих органов.

Естественно, сами исполнители виноваты.

Отстранять директора может хозяин, а с нарушениями делается очень просто: рубильник на себя, и опечатывается».

Но казалось бы, как остановить завод? Дзержинск может взять пример с Москвы — накануне майских праздников из-за нарушений требований пожарной безопасности опечатали театр «У Никитских ворот». Там позже признали: «за несколько дней удалось решить то, что не удавалось решить несколько лет». Сработало бы это в Дзержинске, где заводы кормят половину семей, вопрос. Но окна в их домах, скорее всего, остались бы целы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва на заводе «Кристалл». А к устранению его последствий привлекли более 2 тыс. человек. В понедешльник власти Нижегородской области начнут выплачивать материальную помощь. Пострадавшие получат по 150 тыс. руб.