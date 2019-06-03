Умер последний участник восстания в Собиборе

В Израиле умер Семен Розенфельд, последний участник восстания в нацистском концлагере Собибор в 1943 году. Как сообщает израильское радио Kan, мужчина скончался на 98-м году жизни в доме для престарелых Нахаль-Сорек, где проживал последние годы.

Информацию о его смерти также подтвердил официальный представитель МИД Израиля Эммануэль Нахшон. «Более 250 тыс. евреев были уничтожены в этом немецком лагере смерти, построенном на польской земле. Мы помним жертв и героев восстания в Собиборе»,— написал дипломат в своем аккаунте в Twitter.

Семен Розенфельд родился в 1922 году на Украине. В 1940-м он был принят в Красную армию, во время Второй мировой войны вся его семья погибла. В 1941 году он был ранен в бою, после чего его увезли в концлагерь в Минске, а затем перевели в Собибор.

Собибор был создан в марте 1942 года. Восстание в лагере вспыхнуло 14 октября 1943 года. Его подняли сами заключенные — без помощи партизан, подполья, антифашистского сопротивления. Это был единственный случай за всю историю Третьего рейха, когда лагерное восстание увенчалось успехом.

Подробнее о восстании — в материале журнала «Огонек».