26 проектов из Удмуртии стали победителями в конкурсе «Фонда президентских грантов»

26 проектов из Удмуртии получат поддержку «Фонда президентских грантов» по итогам первого конкурса 2019 года. Соответствующая информация опубликована на сайте фонда.
Наибольшую финансовую поддержку получат проекты «Республиканский корпус тренеров и экспертов», «От сердца к сердцу: дополнительное образование равных возможностей 2.0.», «Защита прав граждан при проведении реформы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Удмуртии», «Марафон женского творчества "Чеберай"», «Жизнь в движении» и «Этнографический форум традиционной русской культуры "Высокий берег"». Фонд выделит на реализацию обозначенных проектов 3,51 млн руб., 2,94 млн руб., 2,63 млн руб., 2,58 млн руб., 2,1 млн руб. и 1,96 млн руб. соответственно.