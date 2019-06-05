«Яндекс. Такси» в Удмуртии выбирает Volkswagen

Компания «Автофлот» — официальный партнер «Яндекс. Такси» — заключила договор с официальным дилером Volkswagen ИТС-Авто на покупку 25 автомобилей Polo в комплектации Conceptline для «Яндекс. Такси». В сумме за год «ИТС-Авто» реализовали компании «Автофлот» более 70 автомобилей Volkswagen Polo.

«Автофлот» является официальным партнером «Яндекс. Такси» в четырех городах России. Проект был запущен в 2015 году, в данный момент на балансе компании 203 собственных автомобилей, Volkswagen Polo составляет 39% таксопарка.

«ИТС-Авто» — единственный официальный дилер Volkswagen в Удмуртии. Автомобили Volkswagen отличаются качеством, великолепными характеристиками и высоким комфортом. Именно поэтому у компании «ИТС-Авто» есть верные поклонники и почитатели даже за пределами Удмуртской Республики.

«ИТС-Авто» воспользовались случаем и задали самые актуальные вопросы сооснователю и директору по маркетингу и рекламе компании «Автофлот» Дмитрию Пименову:

— Как вы пришли к выбору марки Volkswagen?

— С начала развития компании мы делали ставку на автомобили другой марки до середины 2018 года, но за последний год мы резко нарастили автопарк больше, чем на треть, сделав ставку на автомобили Volkswagen Polo.

— Почему вы проявили интерес именно к этой марке?

— Сразу скажу, мы исключаем какое-либо хаотичное и неосмысленное принятие решения в пользу марки. Для нас законодателем автопарка является водитель и рынок, мы прислушиваемся к их мнению, пожеланиям и реакции. Проведенный нами опрос в пяти регионах страны от Юга до Урала показал, что марка и модель автомобиля — основа в принятии положительного решения водителем о выборе компании, ну а какой же выбор сделали водители, показывают наши результаты по сотрудничеству с маркой Volkswagen. Меня как сооснователя компании подкупила практичность марки и спрос на вторичном рынке, т.к. быстрая и выгодная продажа автомобиля в конце рабочей цепочки является не только завершением, но и двигателем успешного бизнес-процесса.

— Какие преимущества Volkswagen можете выделить в сравнении с конкурентами?

— Бесспорная экономичность двигателя, до 7 литров на 100 километров в городе при умеренном управлении Volkswagen Polo. Водители в шутку спорят в офисе на чашку кофе, у кого меньше всего покажет расход бортовой компьютер после смены.

Скоростные характеристики и габариты. Водители признаются, что стали себя чувствовать более уверенно в городе и на трассе по сравнению с другими представленными марками автомобилей в парке, а это уже снижение стресса для водителя на дороге.

Дизайн и комфорт. По нашему мнению, дизайн будет актуальным еще долго, даже выход обновленной модели не снизит спрос на автомобиль, а в комфорте мы оцениваем эргономику. Представьте себе, каково водителю проводить целую смену за рулём с неудобной посадкой? Ужасно.

С Volkswagen водитель после работы смело может себе позволить проводить время с семьей и друзьями, не задумываясь о больной спине и других частях тела.

Идеальное сочетание цены и качества. Volkswagen Polo для нас является не самой дешевой покупкой, но и не дорогой по сравнению конкурентами, так зачем платить дороже, за тот же результат? К слову, мы не останавливаемся на 70-ти автомобилях и будем дальше сотрудничать с официальным дилером Volkswagen «ИТС-Авто» как со стабильным партнером, предлагающим высококачественный продукт.

Узнать все подробности, подать заявку и рассчитать кредит на новый автомобиль, Вы можете на сайте официального дилера Volkswagen «ИТС-Авто» www.its-auto.ru