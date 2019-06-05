10 июня, понедельник
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Фото: «Центр Орбита»

Сергей Пономаренко, генеральный директор центра практического применения блокчейн-технологий «Орбита» (входит в «ИКС Холдинг»):

— В целом мы говорим про готовность к цифровизации школ. Совместные усилия группы компаний «Просвещение» и «ИКС Холдинга» позволят применить тот накопленный опыт и экспертизу, которыми обладает «Просвещение» в сфере образования, в разработке новых цифровых технологий для общеобразовательных учебных заведений.

Таким образом, есть ключевая цель — вывод на рынок новых продуктов, которые окажут позитивное практическое влияние на сферу образования. Мы можем говорить о том, что наши разработки позволят значительно обновить образовательную инфраструктуру, модернизировать методы и содержание обучения, повысить квалификацию педагогического состава.

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