10 июня, понедельник
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Фото: «ИКС Холдинг»

Юлия Шуткина, вице-президент «ИКС Холдинга»:

— Глобальная цель нашего проекта в сфере образования — создание реальных, работающих продуктов, которые будут значимы и для рынка IT, и для отрасли образования в целом. Сегодня существует огромный запрос со стороны образовательных учреждений на новые технологии, которые помогут трансформировать привычные процессы в сфере образования и существенно модернизировать управление ими. Опираясь на экспертизу в части устройства образовательного процесса и потребностей отрасли, «ИКС Холдинг» уже готов предложить новые продукты, которые ускорят цифровизацию школ.

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