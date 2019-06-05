Юлия Шуткина, вице-президент «ИКС Холдинга»:

— Глобальная цель нашего проекта в сфере образования — создание реальных, работающих продуктов, которые будут значимы и для рынка IT, и для отрасли образования в целом. Сегодня существует огромный запрос со стороны образовательных учреждений на новые технологии, которые помогут трансформировать привычные процессы в сфере образования и существенно модернизировать управление ими. Опираясь на экспертизу в части устройства образовательного процесса и потребностей отрасли, «ИКС Холдинг» уже готов предложить новые продукты, которые ускорят цифровизацию школ.