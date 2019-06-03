На производственной площадке ООО «Увадрев-Холдинг» в Удмуртии запустили энергетический центр по утилизации древесных отходов мощностью 5 МВт. Сумма инвестиций в проект составила 250 млн руб., сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Для работы котельной используются древесные отходы, в основном это трудносжигаемая фракция, оставшаяся после изготовления древесно-стружечных плит. Центр позволяет утилизировать более 16 тыс. тонн отходов ежегодно без причинения вреда окружающей среды. Это позволит «Увадрев-Холдинг» полностью отказаться от вывозки отходов на мусорный полигон и сократить потребление природного газа на 2,5 млн куб. м. Экономия от замещения газа древесным топливом составит 12 млн руб. Все процессы на энергоцентре автоматизированы, а управление производится удаленно.