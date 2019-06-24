Фотография

Отпечатки правды

В Центре фотографии им. братьев Люмьер 27 июня — выставка «Власть и правда Александра Устинова», приуроченная к 110-летию со дня рождения фотографа, который за полвека работы во флагмане советской партийной печати газете «Правда» стал легендой фоторепортажа. Экспозиция представит не только репортажи 1930–1970-х годов, подготовленные Устиновым в непосредственной близости к представителям нескольких поколений власти («Рассказывать о советской фотографии с помощью шаблонов давно нет смысла»,— говорит куратор Наталья Григорьева-Литвинская). В числе экспонатов также снимки, не принятые к публикации в советские годы (например, «Посещение Н.С. Хрущевым выставки авангардистов 1 декабря 1962 года»), а также архивные кадры, которые сумела сохранить его дочь.





Коллекция

Собиратель эпохи

Жюль Мейблюм. «Дворец графа П.С. Строганова. Библиотека». 1865 Фото: Государственный Эрмитаж

Выставка «Забытый русский меценат. Собрание графа Павла Сергеевича Строганова» откроется 26 июня в Государственном Эрмитаже. Она представит лучшие экспонаты из незаслуженно забытой коллекции графа Строганова, создававшейся с середины XIX века и наглядно отразившей вкусы этой эпохи. В нее вошли около 70 бесценных образцов русской и европейской живописи, в том числе и итальянского Возрождения, 40 скульптур и произведений прикладного искусства, китайская керамика, уникальное собрание книг, около 30 акварелей и фотографий.

Голос

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Идеальное владение инструментом — это не самое главное»

Виолончелист Миша Майский, член жюри открывшегося на прошлой неделе XVI Международного конкурса им. Чайковского

Синтез

Бой как танец

Сцена из спектакля «11 воинов», режиссер Ху Мин Ву Фото: Предоставлено пресс-службой МТФ им. Чехова

На сцене Театра им. Моссовета 25 июня труппа Лон Юнь Кунг-Фу Джеки Чана (Пекин) представит спектакль «11 воинов». Элементы боевого искусства в нем балансируют на грани традиционного китайского балета и современного танца. Пять актов спектакля охватывают всю историю кунг-фу — от мифических практик шаолиньских монахов до сложных современных техник, которые отражают физическое и духовное развитие мастера кунг-фу. Хотя приемы древнего искусства соединяются с современными мультимедийными технологиями, постановщики подчеркивают: действие на сцене происходит в реальном времени и пространстве, без спецэффектов и монтажных уловок.

Звук

Рок с мятой

Сцена фестиваля «Дикая мята» в деревне Бунырево Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Музыкальный фестиваль «Дикая мята» стартует 28 июня в деревне Бунырево Тульской области. Задуманный как независимый мультиформатный фестиваль, в этом году один из самых масштабных летних опен-эйров в РФ продлится три дня. За рок на фестивале отвечают группы «Мумий Тролль», «Аквариум» и шотландские рокеры Primal Scream во главе с Бобби Гиллеспи. Также среди хедлайнеров числятся Дельфин, Баста, «Тараканы» — всего на трех сценах «Дикой мяты» выступят 70 исполнителей и музыкальных групп.

Вещь

Фото: Предоставлено ГИМ

Пороховница XVII века и другие предметы тульского оружейного производства собраны в Историческом музее на выставке «500 лет Тульскому кремлю».

Анонсы

24.06

В Русском музее выставка «Анна Ахматова. К 130-летию со дня рождения» представит 10 живописных, графических и скульптурных портретов поэтессы. Авторы — Н. Альтман, Н. Тырса, К. Петров-Водкин, В. Фаворский.

26.06

В Третьяковской галерее откроется выставка «Библия Пискатора — настольная книга русских иконописцев».

27.06

Фото: DENTSU Music And Entertainment Inc.

В широкий прокат выходит отреставрированная версия мультфильма «Принцесса Мононоке» знаменитого японского режиссера Хаяо Миядзаки.

28.06

Криминальная драма «Однажды в Стокгольме» (в главных ролях Итан Хоук, Марк Стронг и др.) — в российском прокате.

29.06

В Мультимедиа Арт музее открыта выставка «Классики хорватской фотографии».

30.06

В Концертном зале им. П.И. Чайковского Московской филармонии состоится финал конкурса скрипачей в рамках XVI Международного конкурса им. П.И. Чайковского.