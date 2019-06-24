Психология

Все в сад!

Хотя бы два часа в неделю нужно проводить на природе, считают ученые из Университета Эксетера (Великобритания). Они опросили порядка 20 тысяч жителей Англии на предмет их времяпровождения и состояния здоровья, в том числе психологического. Среди тех, кто вовсе не гулял в парках и садах, каждый четвертый жаловался на плохое самочувствие, сниженное настроение и общую неудовлетворенность жизнью. Напротив, люди, проводившие даже в совокупности два часа в неделю на пляжах, в садах или парках, отмечали прилив сил. Интересно, что о позитивном влиянии природы на здоровье говорили люди, страдающие хроническими заболеваниями. «Наше исследование еще раз подтверждает, что контакт с природой ассоциируется с улучшением здоровья, а жизнь в более зеленых районах снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, госпитализаций по поводу астмы и психических расстройств»,— говорит автор исследования Мэтью Уайт.

Геронтология

Витамин мобильности

Недостаток витамина К1 приводит к проблемам с подвижностью у пожилых людей. К такому выводу пришли в Университете Тафтса (США), изучив состояние здоровья 1300 мужчин и женщин в возрасте 70–79 лет и измерив уровень этого микроэлемента. Под проблемами с подвижностью понималась ситуация, при которой человек не мог без передышки пройти 400 метров или подняться на десять ступенек. Если в течение года таких случаев было хотя бы два, специалисты говорили о нарушении мобильности. Как выяснилось, риск этих нарушений повышался вдвое у тех пожилых, чей уровень витамина К1 был ниже минимальных пределов нормы. «Наши исследования показывают, что дефицит витамина К1 может приводить к инвалидности,— говорит исследователь Кайла Шиа.— Получить его можно из таких продуктов, как петрушка, шпинат, брокколи, киви, бананы, авокадо».

Диетология

Доктор томат

Фото: Сергей Шахиджанян, Коммерсантъ

Томаты снижают давление и уровень холестерина, что благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему. К такому выводу пришли ученые из Токийского медицинского университета (Япония), проанализировав данные о здоровье почти 200 мужчин и 300 женщин в течение года. Ежедневно добровольцы выпивали стакан томатного сока, а исследователи замеряли давление и уровни холестерина и глюкозы — до и после. Спустя год у каждого пятого добровольца, страдающего гипертонией или находящегося на пути к ней, давление заметно снизилось. Понизились и показатели уровня триглициридов — вещества, высокий уровень которого обычно определяется у людей с ожирением. По мнению ученых, столь полезный эффект томаты имеют благодаря содержанию в них каротиноидов и витамина А — это биологически активные соединения, которые и улучшают работу сердечно-сосудистой системы.

Репродуктология

Не смог зачать

Новые мутации, которые могут быть причиной мужского бесплодия, выявили в Медицинском центре Университета Радбуда (Нидерланды). Изучив ДНК более сотни бесплодных мужчин и сравнив ее с ДНК их родителей, ученые выявили два десятка мутаций в генах, участвующих в производстве спермы. Эти мутации могут возникать из-за ошибок в ДНК на этапе зарождения сперматозоидов и яйцеклеток у родителей или в период раннего развития эмбриона. Они спонтанные, предсказать их нельзя, но на основе исследования ученые надеются разработать диагностические тесты, которые раскроют причины бесплодия. «Бесплодие не наследуется от родителей,— говорит доктор Манон Оуд.— Но с внедрением вспомогательных репродуктивных технологий это может стать наследственным заболеванием. Кроме того, теперь мы знаем, что неудачи с зачатием далеко не всегда женская проблема. А значит, сможем помочь бесплодным парам».

Онкология

Унюхать рак

Выявить рак легкого по запаху могут собаки, заявляют ученые из Колледжа остеопатической медицины в Лейк-Эри (США). Для эксперимента были отобраны три гончих с очень острым нюхом, и после двух месяцев тренировок они могли с почти стопроцентной точностью определить, какие образцы сыворотки крови взяты у онкопациентов, а какие у здоровых людей. Идентификация рака легкого по запаху — первый шаг в определении конкретных биомаркеров для заболевания. Исследователи говорят, что способности собак могут привести к разработке эффективных, безопасных и недорогих средств для массового скрининга рака. Те методы, которые используются сейчас, дорогие и не всегда надежные. «Естественная способность к выявлению рака у собак много точнее, чем самая передовая технология»,— считает автор исследования Томас Куинн.

Опрос

Роботу доверитесь?

Больше половины опрошенных россиян (57%) с оптимизмом смотрят в будущее медицины, считая, что благодаря научному прогрессу человечество сможет вылечить многие заболевания. Такого же мнения придерживаются 62% испанцев, 58% итальянцев, 57% британцев и 52% сербов. А вот какие инновационные достижения россияне готовы испробовать на себе уже сейчас:

Неврология

Разбудить нейроны

Фото: Depositphotos / PhotoXPress.ru

Повторно запустить работу нервных стволовых клеток удалось ученым из Медицинской школы Duke-NUS (Сингапур). Правда, пока у плодовых мушек. Ученые обнаружили, что белковый комплекс под названием CRL4 запускает процессы, которые выводят нервные стволовые клетки из состояния покоя. Что стимулирует клетки к размножению, в результате чего образуются новые нейроны. Эта способность заново пробуждать нервные стволовые клетки очень важна, так как потенциально позволяет компенсировать потерю нейронов при черепно-мозговой травме и болезнях Паркинсона и Альцгеймера. «Предстоит выяснить, действуют ли те же белки в организме млекопитающих,— говорит автор исследования Патрик Кейси.— Если это так, то, возможно, эти белки помогут в лечении нервно-психических и нейродегенеративных заболеваний».