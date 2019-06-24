Мишель Платини, экс-президент УЕФА

Один против всех

Чтобы остановить лучшего (по версии еженедельника France Football) футболиста Франции XX века, соперники, зная, как он креативит в атаке, всегда старались заставить его обороняться. На худой конец просто фолили, хотя это было рискованно: со штрафных Платини бил без промаха — сегодня так не умеют… Похоже, именно эта грязноватая тактика (особо в ней преуспели немцы в громком полуфинале ЧМ-1982 в Севилье, обыграв Францию Платини по пенальти) — единственное оружие, которое может остановить возвращение этого азартного игрока в большой футбол уже в качестве менеджера. Только на сей раз против экс-главы УЕФА и автора ряда реформ (чего стоит один финансовый fair play, давший шанс скромным клубам против богатых) играет сводная сборная юристов — французской финпрокуратуры, швейцарских следователей, так и не сумевших доказать его причастность к аферам экс-главы FIFA Блаттера, и распасовщиков из США, задавшихся целью отобрать у Катара ЧМ-2022 по футболу (тот же Блаттер обещал его США). Засыпав Платини обвинениями (большая часть уже сдулась), его на четыре года отстранили от футбольного менеджмента, то бишь вынудили играть в защите. Но срок дисквалификации FIFA истекает в октябре 2019-го, и вот посыпались новые обвинения: в полицейском участке под Парижем Платини задержали на полдня для допроса по всей его деятельности в УЕФА. Главное обвинение — поддержка Катара под прессингом Николя Саркози, в ту пору президента Франции; были вопросы и по ЧМ-2018 в России. Экс-глава УЕФА никого не сдал, но и от удивления не удержался: откуда такая прыть у следователей? А в прессу утекла контрверсия: мол, катарский чемпионат мира 2022 года Блаттер обещал США, а следующий — Китаю, после чего рассчитывал на Нобелевскую премию мира как проводник футбольной дружбы между народами. Англосаксонская пресса от такой утечки притихла, но продолжение явно следует. Мало кто сомневается, что после выхода на оперативный простор лучший полузащитник Франции захочет поквитаться с обидчиками. Как? Платини важно выйти на поле, как вести игру, он придумает…

Дмитрий Сабов