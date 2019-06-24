Оттенки черного

Черная гелевая ручка чуть не сломала судьбу трем школьникам из Астраханской области. Все началось с выпускника одной из гимназий Артема Ярового. Перед экзаменом по математике он приобрел в спецотделе товаров для ЕГЭ черную гелевую ручку — только такими чернилами положено писать ЕГЭ, иначе сканер не распознает ответы. Результат экзамена Артема ошарашил — 0 баллов. «Я подумал, что это какая-то шутка,— рассказывает школьник.— В интернете были сайты-приколы, где показывают, что у человека либо ноль баллов, либо минимальный. Но оказалось, нет. В личном кабинете можно посмотреть, в каких заданиях ты ошибся. Но у меня не было никаких ответов, будто я сдал пустой бланк». Выяснилось, что его работа не прошла сканирование. Скан не распознал чернила. Коварство ручки прокомментировала директор гимназии Артема: «Титульный лист с фамилией у него просканировался, а сама работа не прошла скан. Это загадка какая-то. У остальных все в порядке». Школьнику предложили или переписать работу, или ждать пока ее найдут и перепроверят. На это нужно время: результаты обещали в августе — сентябре. Впереди замаячила армия. Но тут обнаружилось, что гелевая ручка точно таким же образом пытается испортить жизнь еще двум школьникам из Астраханской области. Они тоже получили 0 баллов.

Детектив вышел на областной уровень. Расследование начало министерство образования, а его результаты представил и.о. министра образования Астраханской области Виталий Гутман: он рисовал на листочке полоски той самой ручкой, демонстрируя, что чернила недостаточно черные, скорее серые. И, кроме того, ручка умеет эти чернила стирать. Такие чудо-ручки стали продавать в отделах товаров для ЕГЭ. Удобно: ошибся — можешь исправить. И коммерческая выгода очевидна: стоит в 15 раз дороже обычной ручки. Только вот инновационная письменная принадлежность оказалась несовместима с ЕГЭ-сканером. Проще говоря, пустое место для него эта ручка и ее чернила неправильного оттенка черного. Итог: работы школьников в срочном порядке перепроверили, они могут подавать документы в вузы. Но в следующий раз за такие хитрые ручки минобр Астраханской области обещает работы аннулировать. Цвет ЕГЭ — только черный.

Наталия Нехлебова