Кьелл Уве Хвединг, норвежский активист

Остров безвременья

Жители рыбацкого поселка на острове Соммарей в северной части Норвегии обратились к парламентариям страны с оригинальной просьбой — признать территорию первой в мире «зоной без времени». Свое желание они объясняют тем, что на «Летнем острове» (так переводится с норвежского его название) с мая по июль длится полярный день и в течение этого времени люди живут, так сказать, по факту, не считаясь с бегом стрелок на часах. «В этот период у нас постоянно дневной свет, так что и в два часа ночи можно увидеть купающихся или играющих в футбол детей, а взрослые красят стены домов или косят газоны»,— рассказал островитянин Кьелл Уве Хвединг, глава инициативной группы жителей, передавший обращение депутатам. Официальное признание Соммарея зоной, свободной от времени, позволит гибче регулировать график работы для взрослых и школьное расписание для маленьких жителей острова. Впрочем, нашлись и скептики, считающие, что так островитяне просто пытаются привлечь к себе внимание, ведь, помимо рыболовства, основная статья доходов на Соммарее — туризм. Уже сегодня приезжих на мосту, соединяющем остров с материком, встречают висящие на нем не замки новобрачных, как это часто бывает, а многочисленные часы всех видов и механизмов. Как бы говорящие: летом здесь можно забыть о стремительном течении времени.

Мария Портнягина