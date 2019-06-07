Право на труд

Многие российские компании, несмотря на требования законодательства, пока не занимаются трудоустройством людей с ограниченными возможностями, но уже есть тенденции к исправлению ситуации.

Согласно федеральному законодательству люди с ограниченными возможностями имеют право на трудовую деятельность. Их обязаны принимать на работу все организации с численностью от 35 сотрудников. Если численность штата компании от 35 до 100, квота на инвалидов не выше 3%, если численность от 100 человек, то квота от 2 до 4%. Если работодатель не выделяет необходимое количество мест для трудоустройства данной категории граждан, его ждет административный штраф

Соблюдая квоту

В Петербурге квотирование трудоустройства инвалидов регулируется как федеральным, так и региональным законом. В соответствии с ними в организациях с численностью от 100 человек 2,5% рабочих места должны быть отданы людям с инвалидностью. Согласно данным комитета по труду и занятости Петербурга, информацию о квотировании рабочих мест для трудоустройства данных людей предоставляют 2572 предприятия города. Организациями выделено 21 797 рабочих мест, из них занято инвалидами 14 733, что составило 67,6% от общего количества созданных в счет квоты рабочих мест. Данный показатель самый высокий в стране.

В структуре Смольного отмечают, что даже на крупном предприятии не всегда есть возможность трудоустроить людей с ограниченными возможностями. В связи с этим в прошлом году были внесены поправки в региональное законодательство. В соответствии с ними у работодателя появилась возможность заключить договор с частным агентством занятости, которое вправе осуществлять деятельность по предоставлению труда работников. Данная структура выступает работодателем по отношению к инвалиду и может предоставлять сотрудников с инвалидностью в формате аутстафинга (в соответствии со статьей 56.1 ТК РФ). Это будет удобно компаниям, которые готовы трудоустроить человека с инвалидностью, но хотят избежать ущерба от частых больничных такого работника или сложностей, связанных с особым режимом работы.

Второй вариант исполнения квоты — создание совместных рабочих мест по договоренности между несколькими работодателями. Это актуально для тех компаний, которые не могут «вписать» инвалидов в существующие процессы и вынуждены создавать специальные подразделения. Третий способ схож с предыдущим. Он предполагает заключение соглашений об организации рабочих мест для трудоустройства инвалидов на квотируемые рабочие места в другой организации. Отмечается, что данный вариант сейчас особо популярен среди работодателей, особенно среди тех, кому сложно выделить специальные рабочие места в связи со спецификой своей деятельности.

Никита Костров, эксперт Клуба кадровиков, заместитель главного редактора ClubTK.ru, говорит: «Все эти три способа весьма сомнительны, поскольку по факту все равно не дают организации выполнять квоты в полной мере. Квота устанавливается для конкретного юрлица, и если даже к нему и попадут инвалиды через аутстафинг, это юрлицо не станет для них работодателем, его вакансии по квотам останутся при нем. Заключение договора ГПХ также не освобождает организацию от необходимости принимать инвалидов. Решение проблемы скорее в дроблении более или менее крупных компаний на мелкие, численностью до 35 сотрудников, под общим управлением единой управляющей компании. В итоге и под квоту не попадаешь, поскольку персонал числится в разных организациях, и на производственный процесс ограничение численности не влияет».

Между тем сейчас Минтруд вынес на рассмотрение законопроект, позволяющий заменить создание рабочих мест в счет квоты выплатами в специальный фонд. При этом есть планы и по повышению размера штрафов за несоблюдение законодательства о квотировании. Если законопроект будет принят, это может стать дополнительным стимулом к исполнению закона и за счет денежных средств, поступающих в фонд, повысить уровень трудоустройства людей с инвалидностью.

Невидимый барьер

По мнению специалистов, для большинства российских компаний трудоустройство людей с ограниченными возможностями не просто обязанность, а часть социальной ответственности. Количество принимаемых на работу людей с инвалидностью постепенно растет. Тем не менее нельзя сказать, что проблем в сфере трудоустройства инвалидов не существует.

Как отмечают в комитете по труду и занятости, частично данные сложности связаны с отсутствием у людей с инвалидностью достаточной квалификации, образования и мотивации к труду. Иногда у работодателей есть предубеждения по поводу таких работников. К тому же инвалиду необходимы особые условия труда, у него более продолжительный отпуск, нередко бывают больничные. Часто работодатели просто не понимают, как вписать такого человека в производственный процесс и как начать с ним работу. Впрочем, господин Костров говорит, что проблема у людей с ограниченными возможностями не в отсутствии мотивации и квалификации. «Даже наоборот, инвалиды более добросовестны и мотивированны по сравнению с обычными сотрудниками. Проблема в работодателе, обязанном соблюдать очень жесткие требования государства — обеспечивать особые условия труда и техники безопасности, делать доступную среду — пандусы, парковки, лифты и многое другое. И это все не по желанию, это нормы права — создание паспорта доступности обязательно в соответствии с приказом Минтруда России от 30.07.2015 № 527н "Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи". Много ли работодателей в современных экономических условиях захочет и тем более может это себе позволить?»— задает риторический вопрос господин Костров.

По словам партнера консалтинговой группы «Центр экономических разработок» Андрея Костикова, многие организации не готовы брать людей с инвалидностью, так как их трудоустройство иногда требует более полного раскрытия бухгалтерской отчетности. «Организации, если это средний бизнес, опасаются этого, так как очень часто они работают в "сером" трудовом поле. Кроме того, на проблему трудоустройства людей с инвалидностью влияет и общеэкономический фактор. Сейчас, несмотря на заявление властей о низкой безработице, ситуация с занятостью граждан стоит очень остро. Многие работодатели пытаются оптимизировать работу своих подчиненных, сократить издержки, и им, к сожалению, не до людей с ограниченными возможностями»,— делает выводы эксперт.

Европейский формат

Стоит отметить, что особое внимание трудоустройству людей с ограниченными возможностями уделяют в России большинство «дочек» иностранных компаний. Для них это часть сложившейся за многие годы в материнском холдинге корпоративной культуры.

Директор по коммуникациям и КСО компании «Ашан Ритейл Россия» Мария Курносова отмечает, что в настоящее время в их магазинах в Петербурге работает 118 сотрудников с ограниченными возможностями здоровья. Это слабослышащие и глухонемые люди. От штата сотрудников в регионе они занимают долю 6,5%. Для этой категории сотрудников созданы специальные условия, облегчающие их прием на работу и адаптацию. По словам Марии Курносовой, практика квотирования рабочих мест для инвалидов применяется и во Франции. Квота для данных людей составляет 6% от среднесписочной численности сотрудников организации. Компания «Ашан Ритейл Франция» в 2018 году достигла показателя в 6,24%.

Специалист по корпоративным коммуникациям и амбассадор подхода по многообразию и инклюзивности в IKEA Россия Александра Нагорная сообщила, что в данный момент в Петербурге и Ленобласти у них работают более 35 сотрудников с инвалидностью, что выше целей по квотированию рабочих мест. При этом выполнением квоты считается не просто отчетность о выделенных местах, а фактическое трудоустройство людей с инвалидностью на все созданные рабочие места, подтвержденное трудовыми договорам с обеспечением всех льгот и бенефитов компании, а также с предоставлением дополнительных возможностей, определенных законодательством. «Сотрудники с инвалидностью работают на самых разных позициях — менеджер отдела продаж, специалист по маркетингу или работе с корпоративными клиентами, водитель погрузчика. Стартовыми для большинства кандидатов, в том числе, с инвалидностью являются позиции администратора, кассира, продавца или сотрудника отдела питания. Предоставление равных возможностей — это конкурентное преимущество IKEA. Мы предлагаем гибкие условия работы, работаем сообща и видим в различиях людей только преимущества. Это полезно для наших сотрудников, для наших покупателей и для бизнеса»,— подчеркивает она.

Александра Нагорная добавляет, что одной из причин нежелания ряда организаций работать с людьми с ограниченными возможностями может быть отсутствие опыта или необходимой практической информации у компаний, которые хотели бы практиковать инклюзивное трудоустройство. «Однако в последние три года заметен возрастающий интерес и российских, и международных компаний к теме трудоустройства сотрудников с инвалидностью. Главное, что есть положительная тенденция. На то, чтобы изменить менталитет и научиться работать с сотрудниками с инвалидностью "на равных", нужно время. В том числе необходимо изменение нашей риторики — от "инвалида" к "сотруднику с инвалидностью" или "кандидату с инвалидностью"»,— резюмирует эксперт.

Никита Костров говорит: «В целом очевидна попытка государства решить социально значимую проблему трудоустройства людей с ограниченными возможностями за счет коммерческих организаций. На данный момент государство задействует метод принуждения, где инструментами выступают квоты (ст. 21 181-ФЗ от 24.11.1995) и штрафы за их невыполнение (до 10 тыс. рублей, ст. 5.42 КоАП РФ)».

Новый проект Минтруда, в соответствии с которым работодатель либо выполняет квоту и берет определенное количество людей с ограниченными возможностями на работу (от 2 до 4% от штатной численности), либо платит в специальный фонд компенсацию в размере величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, вообще лишает компании права выбора — платить придется в любом случае отмечают эксперты ClubTK.ru .

«Выполняешь квоту — платишь за обеспечение доступной среды, не выполняешь квоту — платишь в фонд, не платишь в фонд — опять платишь штрафы, которые собираются повысить в два раза. У бизнеса нет мотива решать проблемы государства за свой счет, а счет по расходам на персонал — один из самых затратных. При этом льготы от государства минимальны — среднестатистический работодатель, выплачивающий зарплату инвалидам, имеет пониженный тариф на взносы ФСС, и на этом практически все. Вероятно, людям во власти надо подумать над изменением своей модели поведения: если бизнес берет на себя ответственность по решению социально значимых проблем на уровне государства, то государство как минимум должно это компенсировать, хотя бы частично возмещая затраты на трудоустройство инвалидов»,— резюмирует господин Костров.

Артем Алданов, Денис Кожин