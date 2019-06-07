«Мы можем это сделать, поэтому делаем»

Курорт «Охта Парк» тратит в год 3 млн рублей на социальные программы, чтобы приобщить детей к горнолыжному спорту и в целом к активному образу жизни. Коммерческий директор компании Ксения Слугина рассказала корреспонденту SR Владе Мисюревой, что бизнес получает взамен, какие KPI ставит для каждой программы и как занятия спортом в детстве сказываются на взрослой жизни.

SOCIAL REPORT: Ксения, какие социальные проекты есть у вашего курорта?

КСЕНИЯ СЛУГИНА: Их можно разделить на два блока: наши собственные программы и те, которые мы делаем совместно с благотворительными фондами, поддерживающими детей и спорт. Начну с наших собственных проектов. С 2011 года у нас действует программа «Путь к вершине»: программа для ребят из ближайших к курорту поселков Кузьмолово и Токсово. Дети бесплатно занимаются горными лыжами, а летом общей физической подготовкой. Сейчас в команде числятся 16 человек, и все они имеют спортивные разряды не ниже второго взрослого. Несколько спортсменов являются кандидатами в основной состав сборной команды Санкт-Петербурга.

Тем ребятам, кто после 16 лет готов продолжать профессионально заниматься спортом, мы тоже помогаем. С переходом в категорию FIS расходы на подготовку спортсменов только увеличиваются. При этом у молодых спортсменов еще нет соответствующего бэкграунда — больших побед или высокого рейтинга,— чтобы представлять интерес для спонсоров. Именно поэтому в прошлом году мы создали команду FIS, разработали для нее индивидуальные условия тренировок и выделили финансирование.

Еще у нас на курорте есть собственная программа «День здоровья». Мы проводим его для детей из школ Петербурга и Ленинградской области. Это бесплатное пробное занятие с инструктором по горным лыжам, сноуборду или конькам, которое длится два часа. Весь необходимый инвентарь мы предоставляем. В данном случае мы не стремимся сделать из ребят профессиональных спортсменов, но стараемся познакомить их с разными видами спорта и культурой активного досуга. В этом и заключается цель программы: показать молодежи на практике, что с интересом можно проводить время не только в гаджетах, а полезные занятия — не всегда скучные. На сегодняшний день в программе приняли участие более 1500 учеников из 42 школ.

SR: С какими благотворительными организациями вы работаете?

К. С.: С фондом «Лыжи мечты» у нас есть одноименная программа: это обучение горным лыжам детей с особенностями развития. Занятия терапевтическим горнолыжным спортом активно стимулируют деятельность опорно-двигательного аппарата, что положительно сказывается на состоянии здоровья. Благодаря финансированию со стороны курорта занятия по данной программе являются абсолютно бесплатными для всех участников. Еще у нас есть совместная программа с общественной организацией «Спорт для всех»: тренеры и оборудование у ребят свои, а мы бесплатно предоставляем им для занятий нашу инфраструктуру.

SR: Зачем вашей компании социальные программы? Что они вам дают?

К. С.: Курорт появился в 1993 году и вырос из маленькой горки с одним подъемником. Сейчас только площадь всех наших склонов — это 139 тыс. кв. м. С ростом компании мы ощущаем рост ответственности за то, что делаем. Наша миссия — продвигать здоровый, спортивный образ жизни для всей семьи. У нас есть возможности сделать спорт доступным для тех, кто не может себе это позволить. Мы можем это сделать — и поэтому делаем.

SR: А с чего у вас в компании начались эти социальные программы? Кто предложил развивать это направление?

К. С.: Это было решение нашего собственника, это его философия: если у нас есть возможность внести свой вклад в развитие горнолыжного спорта и в целом в становление здоровой нации, почему бы и нет. Для нас и нашей компании это ключевые ценности. Так, у нас восемь лет назад появилась программа «Путь к вершине» на базе горнолыжной школы. Дальше были предложения отдела маркетинга и отдельных сотрудников, инициатива фонда «Лыжи мечты». Но без такого отношения собственника эти программы не состоялись бы.

SR: Сколько денег в прошлом году вы потратили на социальные программы?

К. С.: Около 3 млн рублей. Однако надо отметить, что не все наши программы требуют непосредственно финансовых расходов. Например, у нас есть каток и большое количество коньков, которые мы сдаем в прокат. Мы видим, что заполняемость катка в будние дни не так высока, как в выходные или праздничные. Исходя из этого мы решили приглашать школы бесплатно кататься у нас на катке в будние дни. Прямых расходов в таком случае у нас нет, а программа есть, и только в этом зимнем сезоне в ней поучаствовали больше 1700 школьников.

SR: Какие показатели эффективности вы закладываете в своих социальных программах? Что для вас важно?

К. С.: В спортивной истории главный показатель для нас — возможность развития детей, их спортивные достижения. В программах «День здоровья» и «Все на каток» — участие как можно большего числа детей, которые проведут такой день физкультуры на свежем воздухе у нас на курорте. В проектах «Лыжи мечты» и «Спорт для всех» — улучшение здоровья и настроения участников. За три года действия программы мы убедились, что положительный настрой дает смелость не бояться обстоятельств. Это касается не только ребят, но и родителей, чьи дети занимаются у нас по программе.

SR: Вы закладываете решение PR- и HR-задач компании в ваши социальные программы? Я имею в виду и влияние на имидж курорта, и на лояльность сотрудников.

К. С.: Специально такие задачи мы перед социальными программами не ставим. Думаю, общий синергетический эффект есть, но основными доводами для запуска благотворительной программы для нас это никогда не будет. Для нас значимее сама идея, кому это поможет, зачем это нужно. Решение PR- и HR-задач — это бонус, скорее положительный побочный эффект.

SR: Мне кажется, благотворительность и в частной жизни, и для компаний — это совершенно естественно, и в этом нет ничего геройского. Но при этом я как потребитель выберу скорее компанию, которая занимается социальными программами: мне хочется поехать на курорт, где не просто склоны хорошие, но и о людях думают. Для меня это важная отстройка: горки я могу найти еще где-то, а вот заботливое человеческое отношение — редкость.

К. С.: Понимаю, о чем вы говорите. Когда компания выходит на определенный уровень, ей уже никак без социальной ответственности. Это похоже и в личном плане, я думаю. Когда ты уже сформировался как личность и у тебя есть возможность, появляется запрос на то, чтобы делать что-то хорошее для других.

SR: Какое будущее вы видите для ваших социальных программ? В какую сторону вам бы хотелось их развивать?

К. С.: Мы будем подключать летние виды спорта и задействовать наш веревочный парк. Положительно смотрим на новые проекты, мы открыты к сотрудничеству для партнеров, которые хотят софинансировать социальные программы на нашем курорте.

SR: Говоря о партнерах, вы имеете в виду коммерческие компании, которые готовы будут вкладывать свои деньги?

К. С.: Да, именно. Многие крупные компании поддерживают подобные инициативы, а когда речь идет об участии нескольких сторон, увеличивается охват и результаты повышаются в разы. Мы готовы предоставлять инфраструктуру, осуществлять совместное финансирование, участвовать в организации. Ведь любую программу важно организовать от начала до конца, и в этом участвует целая команда.

SR: Вы тоже занимались горными лыжами. Что дал вам спорт в жизни?

К. С.: Я занималась до 14 лет. И могу сказать, что спорт дал мне очень много. Внутреннюю дисциплину. После уроков в гимназии я шла на тренировку, а потом к репетитору. В таком графике ты учишься жить интенсивно. Спорт делает тебя целеустремленным, там все понятно: есть задачи, результат — и ты отвечаешь сам за себя. Если ты пропустил тренировку, это потом скажется на твоих результатах. Так что причинно-следственную связь между своими усилиями и достижениями быстро находишь. Я считаю, это полезный опыт для любого ребенка. Этот этап лучше пройти, чтобы во взрослой жизни проще принимать важные решения, осознавать последствия и правильно расставлять приоритеты. Поэтому спорт — это хорошо. И поэтому мы стараемся делать его доступным для детей.