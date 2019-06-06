Культурный код Indigo

Hotel Indigo St. Petersburg — Tchaikovskogo стал первым отелем бренда Hotel Indigo в России и Восточной Европе. Он открылся весной 2014 года и сегодня предлагает гостям и горожанам не только комфорт, но и некий культурный код, помогающий ориентироваться в системе ценностей Петербурга.

«Бутик-отель в первую очередь должен иметь лицо,— отмечает Виктория Шамликашвили, инвестор Hotel Indigo St. Petersburg — Tchaikovskogo.— Остановившись в такой гостинице, гость ее обязательно запомнит. Бутик-отель — это не только комфорт и качество, но еще и впечатление. Поэтому у нас в "Индиго" всегда много жизни: кинопоказы, лекции, специальные меню в ресторане "Вино & вода" — каждый год мы знакомим наших гостей с национальной кухней одной из стран мира, собственная библиотека книг о Петербурге и подборка интересных фильмов о городе. Бутик-отель — это также индивидуальные штрихи, знаки внимания. У нас, например, утренний капучино могут украсить рисунком в виде имени гостя».

Бренд Hotel Indigo входит в состав одной из ведущих международных гостиничных сетей InterContinental Hotels Group (IHG). Отличительная черта отелей этого бренда — авторская интерпретация городского архитектурного ландшафта и культурной среды. Петербургский Indigo расположен в отреставрированном семиэтажном здании XIX века на улице Чайковского, и 120 его номеров, как и все пространство отеля, имеют особую дизайнерскую концепцию, связанную с историей, архитектурой и искусством Петербурга.

В отеле разработали целый комплекс сервисов для эстетов и любознательных путешественников. Например, приобрели права на показ нескольких десятков художественных и документальных фильмов, связанных с Петербургом, а также фильмов-балетов и опер, из которых составлена бесплатная видеобиблиотека для гостей — «Индиго ТВ». В отеле работает «Афиша-бар» — арт-консьержи могут экспромтом составить культурную программу для посетителей, поделиться с гостями информацией о самых интересных местах и событиях города. На плазменном табло — театральная афиша Петербурга, тут же за барной стойкой можно купить билет на спектакль или выставку. Кстати, отель первым открыл у себя театральную и музейную кассу и предоставил услуги арт-консьержей, а еще — основал в своих стенах первый и пока единственный в городе интеллектуальный клуб при отеле — Anima Libera. Весной 2019-го этому клубу идей и знаний исполнилось четыре года. Каждую неделю здесь проводятся лекции на самые разные темы — от нейрофизиологии до истории искусств. Среди лекторов — психолог Катерина Мурашова, писатель Дмитрий Быков, антрополог Светлана Адоньева, журналист и писатель Игорь Оболенский, фотограф Юрий Молодковец, биолог Илья Колмановский, нейрофизиолог Елена Боброва. «Задача клуба — объединить интеллектуальные и творческие силы людей, которые стремятся постоянно расширять свои горизонты и созидать на благо общества,— поясняет Виктория Шамликашвили.— Мы формируем интеллектуальную среду, которая привлекает и петербуржцев, и тех, кто останавливается в гостинице. Большинство гостей в отеле — постоянные, и, возвращаясь к нам несколько раз в течение года, они с интересом посещают лекции. Гости, которые выбирают бутик-отели,— это любознательная и заинтересованная публика, поэтому лекторий востребован». Для своих друзей и партнеров отель каждый месяц устраивает кинопоказы авторского и фестивального кино. Специальными гостями кинопоказов становятся режиссеры, актеры, музейные кураторы, которые представляют свои новые театральные и выставочные проекты.

«Человек, который к нам приехал,— это именно гость,— подчеркивает Виктория Шамликашвили.— И мы принимаем его как друга, который приехал к нам домой. Именно такое отношение должна демонстрировать команда отеля, мы ставим такую задачу: проявлять внимание ко вкусам, привычкам, потребностям, интересам человека — какие он предпочитает блюда, какие подушки для него удобнее, как он проводит свободное время».

В 2017–2018 годах Indigo St. Petersburg Tchaikovskogo получил сразу две награды в рамках престижной международной премии The Boutique Hotel Guest Experience Awards как «Лучший международный отель свыше 51 номера» и «Лучший международный отель». Также он назван лучшим отелем IHG Europe Hotel Star Award 2016 и стал победителем в номинации «Лучший бизнес-отель категории "четыре звезды"» премии Russian Hospitality Awards в 2017 году.

Полина Корнилова