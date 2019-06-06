В романтической ауре стильного дома

Dom Boutique Hotel имеет завидную локацию: в двух шагах Летний сад, Инженерный замок, знаменитая Художественно-промышленная академия имени барона Штиглица, Пантелеймоновская церковь — памятник архитектуры XIII века в стиле барокко. Здание отеля, перестроенное по проекту британского архитектурного бюро Project Orange, сохранило свой исторический облик и богемную ауру прошлого, приправленную современным английским колоритом.

Доходный дом XIX века на Гангутской улице, где расположен отель, и прилегающая городская территория обладают богатой историей. Здание возведено по проекту архитектора Августа Жоффрио в 1876 году — французский подданный и вольноприходящий ученик Академии художеств построил в Санкт-Петербурге за время своей работы девять зданий, в основном это были доходные дома и особняки. И в том же 1876 году совсем рядом, в Соляном переулке, по указу Александра II было основано Центральное училище рисования барона Штиглица. Оно готовило художников в области декоративно-прикладного искусства, притягивало петербургскую богему, и эти места приобрели особый городской колорит. В 1904 году двор доходного дома на Гангутской стал принадлежать училищу, к тому времени уже известному учебному заведению. В этом доме бывал Александр Блок, квартировали воспитанники училища, работавшие на императорских стекольном и фарфоровом заводах, в ювелирной фирме Карла Фаберже, мастерских императорских театров. После революции дом оставался жилым, а после Великой Отечественной войны здесь располагались разные организации.

В начале 2000-х годов бывший доходный дом начали перестраивать под бутик-отель. Проект был поручен лондонскому архитектурному бюро Orange Project. Более десяти лет в здании шел капитальный ремонт, создавались интерьеры, в которых собраны предметы роскоши, авторская мебель, произведения искусства. Отель открылся в 2016 году. Сегодня в нем 60 номеров, лаунж-библиотека с камином, ресторан Giardino — атриум с застекленной крышей, бар, конференц-зал.

Дизайн и отделка общих зон отвечают статусу пятизвездочного отеля. Пол в холле выполнен из натурального мрамора, в каждом номере наборный паркет из редких пород деревьев, кровати king size, дизайнерская мебель, стилизованные под старину зеркала, бархатистый текстиль. Стены имеют трендовый оттенок «пепельная роза». В ванных комнатах, отделанных черным мрамором,— позолоченная фурнитура от Dornbracht. В интерьерах библиотеки, холлов и номеров — работы петербургского фотохудожника Александра Китаева.

В 2016 году Dom Boutique Hotel стал первым отелем в России — членом Authentic Hotels & Cruises, уникальной коллекции бутик-отелей и круизов в мире, а также — одним из финалистов премии Russian Hospitality Awards 2018 и победителем премии Prime Traveller Awards 2018 в номинации лучший бутик-отель года.

Dom Boutique Hotel является активным участником культурной жизни города. Здесь проходят светские вечера, деловые встречи, лекции в лаунж-библиотеке и джазовые концерты. Отель стал партнером некоторых российских и зарубежных проектов — например, в интерьерах отеля проводили съемки телеканал BBC и National Geographic, балетная группа Михайловского театра. В числе гостей — группа Garbage, Goran Bregovic, Ian Gillan с симфоническим оркестром Deep Purple, Ken Hensley (Uriah Heep), Dschinghis Khan, London Beat and Baccara, Андрей Звягинцев, Ксения Раппопорт, Светлана Ходченкова, L’One, Михаил Пореченков и другие звезды и медиаперсоны.

Алена Федорова