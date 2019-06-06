В центре «золотого треугольника»

Из панорамного ресторана «Бельвью» отеля «Кемпински Мойка 22» открывается вид, захватывающий дух: Дворцовая площадь, Зимний дворец, колесница на арке Главного штаба, ангел, венчающий Александровскую колонну,— кажется, до всего этого можно дотронуться. Пожалуй, нет в Петербурге места, где архитектурное величие Северной столицы открывалось бы с такого ракурса на расстоянии вытянутой руки.

Отель «Кемпински Мойка 22» рядом с Капеллой и музеем-квартирой Пушкина, в двух минутах ходьбы от Невского проспекта, открылся в 2006 году. Это здание на набережной Мойки было построено в 1853 году по проекту русского архитектора голландского происхождения Василия фон Витте для высших чинов Министерства иностранных дел России, которое размещалось прямо напротив, в Главном штабе, и для тех, кто служил в Зимнем дворце при дворе российских императоров. Исторический фасад особняка сохранен, а внутреннее пространство полностью переделано — сегодня это современный отель класса люкс под известным во всем мире брендом Kempinski. В отеле 200 номеров, включая 29 люксов, а деловая инфраструктура состоит из конференц-залов «Нева» и «Фонтанка», атриума и гостиной «Грибоедов», вместимость которых до 200 человек, что позволяет проводить различные по формату мероприятия. При создании интерьера использовалась морская палитра — синий, белый, красный и золотой цвета, а также антиквариат и живописные полотна XIX века, что призвано напоминать гостям о блистательном прошлом России.

Панорамный ресторан «Бельвью» на 120 мест, популярный среди любителей европейской кухни, открылся после реконструкции. В новых интерьерах сохранятся ключевые достоинства: вид на Дворцовую площадь и Эрмитаж, три открытых террасы с круговым обзором в 360 градусов на главные достопримечательности Петербурга. Классическую винную карту и меню составил новый французский шеф-повар ресторанной службы отеля Жан-Филипп Дюпа. Кроме «Бельвью», в отеле работают бар «Фон Витте», «Чайная комната», ресторан «БоРиваж», проходят дегустации коллекционных вин в «Винном погребе 1853».

Как говорится, положение обязывает — в отеле реализуется богатая культурная программа. Арт-консьерж «Кемпински Мойка 22» предлагает гостям индивидуальную программу пребывания в Санкт-Петербурге. Она может включать эксклюзивные экскурсии и туры по достопримечательностям, музеям, галереям и театрам, посещение мастерских художников и частные уроки рисования, визиты за кулисы Михайловского и Мариинского театров, присутствие на репетициях БДТ и Капеллы,

авторские арт-экскурсии отеля — художественные, литературные и искусствоведческие, раскрывающие различные стили, эпохи и явления в развитии искусства Петербурга.

Здесь устраивают и прогулки по самому отелю — арт-консьерж покажет комнату для приема гостей, какой она могла быть в петербургском доме конца XIX века, обстановку библиотеки со старинными книгами, которая могла служить домашним кабинетом молодому дворянину или чиновнику высшего ранга. Кстати, отель уже во второй раз выпустил фирменную карту города.

Альбина Самойлова