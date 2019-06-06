Под брендом Эрмитажа

В основе концепции официальной гостиницы Государственного Эрмитажа на улицы Правды — связь со всемирно известным музеем. Отель стремится создать «атмосферу величия и роскоши царской России» и продемонстрировать свое «искусство гостеприимства».

С начала XIX века владельцами неоднократно перестраивающихся особняков на этом участке улицы (тогда — Кабинетской) были купцы, чиновники и военные. В 1912 году участок со всеми постройками и садом перешел Управлению железной дороги. Здание было перестроено по проекту архитектора Александра Голубкова в духе классицизма — появился большой зрительный зал, а на фасадах — высокие проемы. До 1917 года здесь работал Петроградский железнодорожный клуб. После революции 1917 года долго пустовавшее здание передали в ведение Ленинградского областного отделения Союза работников пищевой и вкусовой промышленности — здесь открылся Дом культуры. В 1932 году улица Кабинетская была переименована в честь газеты «Правда», какое-то время печатавшейся на соседней улице, а в 1936–1937 годах архитектор Василий Макашов частично перестроил здание. Он увеличил длину флигелей — пристроенную часть украсили шестиколонные портики. Колонны увенчались ионическими капителями, поддерживающими балконы третьего этажа с ажурными решетками.

В позднее советское время ДК стал культовым местом. Маленькое кафе на первом этаже переросло в «Восток» — первый клуб, где в 1960-х годах выступали советские барды: Кукин, Городницкий, Клячкин, Окуджава. Именно здесь прошел первый концерт Владимира Высоцкого. На сцене ДК выступали Борис Гребенщиков, Виктор Цой, Сергей Курехин.

В 1999 году Дворец культуры был закрыт на ремонт, который так и не состоялся. После пожара в 2005 году здание было выкуплено, восстановлено и вернулось в городскую жизнь в качестве официальной гостиницы Государственного Эрмитажа.

Для воссоздания в отеле «атмосферы императорского великолепия» интерьеры и некоторые элементы обстановки отсылают к подлинным интерьерам и деталям убранства Зимнего дворца. Например, декор банкетного зала «Росси» повторяет отделку Тронного зала дворца, а лобби гостиницы украшает реплика знаменитой фарфоровой вазы «Сплетницы» с позолоченными скульптурами. Униформа швейцаров гостиницы является точной копией костюмов дворецких, служивших царской семье. Меню главного ресторана «Екатерина Великая» разработано шеф-поваром Владимиров Гришуковым на основе блюд, которые готовили в императорских резиденциях, а посуду в гостиницу поставляет Императорский фарфоровый завод, который некогда был официальным поставщиком дома Романовых.

В отеле в общей сложности восемь многофункциональных залов площадью от 31 до 300 кв. м, все они сочетают современные технологии и дизайн, схожий с интерьерами залов Государственного Эрмитажа. Банкетный зал «Фон Кленце» — панорамный, назван в честь баварского архитектора, автора проекта Нового Эрмитажа, зал «Галерея Растрелли» — в честь любимого архитектора Елизаветы Петровны, зал «Стасов» — в честь архитектора, который восстановил помещения Зимнего дворца после пожара 1837 года. В числе номеров — люкс «Эрмитаж», императорский и президентский люксы.

Официальная гостиница Государственного музея Эрмитаж оснащена необходимым оборудованием для проведения мероприятий международного уровня. С 2016 года она является ежегодной официальной площадкой Санкт-Петербургского международного культурного форума, официальной гостиницей Международного юридического форума.

В 2018 году отель назван лучшим в сегменте «Люкс» по версии World Luxury Hotel, в 2017 году стал обладателем награды Guest Review Awards 2017, в 2015 году вошел в топ-100 лучших отелей мира по версии Hotel of the Year Awards.

Зося Пашковская