Отели сохраняют загрузку

По итогам первого квартала 2019 года и московские и петербургские брендированные отели продемонстрировали рост загрузки по сравнению с первым кварталом прошлого года. Ожидаемого падения после года чемпионата мира не произошло.

Такие данные содержатся в отчете компании JLL. «2019 год должен стать, согласно ожиданиям рынка, временем "возврата к реальности" после чемпионата мира по футболу, а также проверкой на прочность внешнего интереса к российским городам. Начало года на двух главных гостиничных рынках страны не дает оснований для беспокойства»,— считает Татьяна Веллер, руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL.

В первом квартале 2019 года московские отели продолжили рост всех средневзвешенных показателей по сравнению с тем же периодом прошлых лет. Загрузка выросла на 2 п. п. и достигла рекордных 67% параллельно с совсем небольшим увеличением среднего тарифа (ADR) — менее чем на 1%, до почти 7 тыс. рублей. Таким образом, доходность московских гостиниц (RevPAR) поднялась на 5% и составила 4,5 тыс. рублей на номер.

В Санкт-Петербурге в целом по рынку ситуация похожая: рост загрузки на 3 п. п. по сравнению с первым кварталом 2018 года, что позволило заполнить 42% номеров на рынке. Немного увеличившийся средний тариф (на 1,4%, до 4,3 тыс. рублей), дал в итоге рост RevPAR на 5%, до 1,8 тыс. рублей на номер.

В столице лидером по уровню загрузки стал верхний предел среднего ценового сегмента (74%), а лидером по ее динамике — верхний предел высокого ценового сегмента (рост на 7 п. п., 60%). Падение показателя было отмечено только в среднем ценовом сегменте — на 3 п. п., до 63%. В Петербурге же самый высокий процент проданных номеров был в высоком ценовом сегменте — 59%, а лучшая динамика — в среднем (рост на 4 п. п., до 40%).

«Люксовые отели стали единственным сегментом московского рынка, который зафиксировал рост всех операционных показателей в первом квартале. В том числе самые дорогие гостиницы продемонстрировали наивысший по рынку рост среднего тарифа — на 4%, до 18,6 тыс. рублей. На фоне восстановления загрузки до 56% доходность на проданный номер выросла на 7%, до 10,4 тыс. рублей,— комментирует Татьяна Веллер.— В Северной же столице гостей в люксе стало немного меньше: загрузка снизилась по сравнению с первым кварталом 2018 года на 1,2 п. п., до 36%, но платить они были готовы немного больше: ADR вырос на 3,5%, до почти 12 тыс. рублей. В результате RevPAR остался на том же уровне — 4,3 тыс. рублей. Стоит отметить, что люкс стал единственным гостиничным сегментом в Петербурге, где упала загрузка в начале года».

Подмосковные отели в первом квартале нарастили загрузку на 3 п. п., до максимального уровня за последние четыре года — почти до 53%, потеряв при этом 13% в тарифе. ADR снизился до минимального значения за тот же период (4,7 тыс. рублей), а доходность на номер упала на 7,5%, до 2,5 тыс. рублей.

Вероника Абрамян