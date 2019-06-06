Банки заходят на смежные территории

В декабре 2017 года президент Сбербанка Герман Греф предупреждал, что на пятки банкам наступают финтех-компании, которые довольно быстро могут освоить банковские услуги. Спустя полторга года банки «съели» многие стартапы и взяли на вооружение их сервисы.

Одной их основных задач, по мнению Германа Грефа, должно стать предвидение того, что клиент захочет на следующем этапе. Нужно совмещать в себе функции банка, финтех-компании и, возможно, чего-либо еще. «Банки боятся финтехов, поэтому начинают с гигантской скоростью их покупать. Финтехи в скором будущем составят серьезную конкуренцию банкам, в частности, когда крупные технологические компании запустят свои финансовые платформы»,— заявлял Герман Греф.

Спустя почти полтора года нельзя сказать, что банки сдали позиции. Они продолжают приобретать финтех-стартапы, создают венчурные фонды и ассоциации, которые тестируют перспективные технологии, разрабатывают стандарты и могут воздействовать на законодателей, считает аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын. «Финтех-игроки стали партнерами, без которых банки не смогут развиваться в будущем. Без банковской инфраструктуры отрасль финтеха была бы не столь эффективна. Банки часто выступают пользователями созданных сервисов и крупными инвесторами финтех-проектов. При этом финтех-компании стимулируют банки развивать свои платежные сервисы и порождают диджитал-конкуренцию на банковском рынке»,— отмечает Андрей Барановский, директор департамента розничного и массового бизнеса банка «Александровский».

Многие технологии, которые используют стартапы, оказались довольно сырыми. Зато колоссальным преимуществом финтеха стало отсутствие строгого регулирования, продолжает Леонид Делицын. В итоге 80% активов в платформах кредитования физических лиц стали составлять не средства состоятельных граждан, а капитал традиционных финансовых структур. Скоринговые системы финтех-компаний позволяют кредиторам использовать большие данные, которые приходят из интернета и других источников, избегая проверок регулирующих структур. В этом заключается еще одна причина внимательного отношения традиционных банков к предложениям инновационных финтех-компаний, готовности подписываться на сервисы и даже участвовать в работе совета директоров стартапов.

Сегодня финтех-компании составляют для банков не угрозу, а скорее дают возможность быстро входить в новые ниши бизнеса, предлагать клиентам новые продукты, считает Василий Воронов, управляющий директор департамента внедрения инноваций и изменений Росбанка. В качестве серьезных конкурентов теперь логично рассматривать крупные технологические компании, считает он. Яркий пример — выход Apple на рынок платежей с кредитной картой совместно с Goldman Sachs. «Банки и финтех-компании в России учатся находить во взаимодействии друг с другом решения, выигрышные для обеих сторон, и это происходит более естественно, чем, например, в ЕС с введением платежной директивы PSD2»,— продолжает банкир. В России построение цифровой инфраструктуры в финансовом секторе — это конкурентная история, формирующаяся при помощи регулятора, в то время как в Европе оно в большей степени строго продиктовано им, добавляет он.

Регулятор в помощь

Действительно, в последнее время Банк России начал предпринимать шаги по диджитализации банковских услуг. Он создает собственную финтех-платформу, которая подразумевает систему быстрых платежей (переводы между клиентами разных банков по номеру телефона в течение 15 секунд), маркетплейс и биометрию. Удаленная идентификация по биометрическим данным позволит клиентам банков оформлять банковские продукты и услуги, которые ранее были доступны только в отделениях банков, дистанционно. Эти проекты смогут изменить конкурентный ландшафт на российском рынке, считает господин Воронов.

«Банк России обладает достаточным ресурсом, чтобы подключить к сервису как можно больше банков и платформ. Финтех-компании, в свою очередь, не обладают такими возможностями, чтобы тягаться с регулятором, и делают все не так масштабно»,— обращает внимание Александр Казанский, директор дивизиона «Центр» Уральского банка реконструкции и развития. По его мнению, действия ЦБ приводят к провалу экспансии финтех-компаний. Конкуренцию выигрывает банки, которые хорошо знают своих клиентов. Клиенты же пока не готовы к дерзким предложениям финтеха.

Традиционные претензии к банкам — медлительность и зарегулированность, тогда как финтех предлагает очень быстрые решения. Впрочем, скорость работы достигается иногда не за счет каких-либо революционных технологий, а за счет пренебрежения управлением рисками. «Базой для стремительного подъема наиболее известных компаний финтеха служили массы клиентов, которым традиционные банки отказывали, что и позволяло новичкам, щедро выдавая кредиты, быстро наращивать клиентскую базу»,— добавляет господин Делицын.

Homo economicus

Диджитализация банковских услуг и маркетплейс дают возможность даже небольшим банкам занять свою нишу. Если раньше в небольшом городе отдаленного региона России были представлены только один-два банка и диктовали потребителю свои условия, то теперь достаточно получить карту по почте, зайти на специализированные сайты и подобрать удобные продукты онлайн. «Благодаря интернет-технологиям мы повсеместно наблюдаем Homo economicus — обычного представителя среднего класса, который ищет карту с более выгодным процентом на остаток, кешбэком и программами лояльности, а также функциональным интернет-банком»,— отмечает Иван Уклеин, младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА».

Сегодня наиболее востребованными у клиентов являются онлайн-заявки на кредитные продукты с рассмотрением в течение 10–15 минут. Также клиенты обращают внимание на функциональность мобильных приложений, их интеграцию с удобными и в то же время безопасными платежами, в том числе за рубежом, отмечает господин Уклеин. Платежные кольца и браслеты, NFS-платежи привязываются к виртуальным картам с возможностью быстрой смены валюты расчетов. В целом есть значительный спрос на интеграцию мобильных приложений банков с другими сферами повседневной жизни, добавляет эксперт.

Набирают популярность программы-помощники, которые анализируют данные и подсказывают клиентам лучшие варианты для инвестирования, добавляет Александр Казанский. Развиваются и нефинансовые услуги — консультации, подбор персонала, проверка контрагентов. «В будущем те сервисы, которые предлагает государство, будут интегрированы в сервисы банков, и в идеале пользователь сам сможет собирать "конструктор" из нужных ему сервисов, и этим "конструктором" ему будет помогать управлять помощник — искусственный интеллект»,— говорит банкир.

Говоря в целом о трендах на финансовом рынке, стоит отметить развитие экосистем и так называемых lifestyle-банков, а также развитие сервисов инвестирования, телемедицины, рассуждает господин Воронов. «Есть ощущение, что в скором времени крупные альянсы развернут на рынке отраслевые решения (например, покрывающие цепочки логистики или относящиеся к сфере трансграничной торговли), задействующие большое количество участников»,— добавляет он.

Операторы в игре

Телеком-компании тоже пока не смогли создать серьезной «угрозы» банковскому сектору. Несмотря на предлагавшиеся в последние годы планы по развитию розничных кредитных продуктов, значимого влияния на кредитный рынок (как банковский, так и микрофинансовый) их новые продукты не оказали, отмечают эксперты.

Главное преимущество мобильных операторов — многомиллионная абонентская база и тысячи точек присутствия в виде салонов цифровой связи. Но поскольку мобильные салоны низкомаржинальны, вопрос о повышении отдачи с квадратного метра стоит очень остро — и финансовые сервисы открывают операторам свет в конце тоннеля, говорит господин Делицын. Потребитель же тратит на услуги связи не более 7% своего бюджета, и это может ограничивать объем средств, которые абоненты готовы доверить оператору.

Телекомы стараются развить так называемые value-added services для поддержания и наращивания своей маржинальности, создают собственный контент и предпринимают попытки выйти в сферу lifestyle-услуг, отмечает господин Воронов. Осенью 2018 года «Мегафон» и МТС отменили комиссию за переводы между своими абонентами. Чтобы перевести средства, пользователям достаточно знать мобильный номер получателя. Новые возможности стали доступными 80 млн жителей (более 150 млн абонентов) России, которые пользуются услугами операторов. «Билайн» также развивает целый ряд финансовых сервисов, и в начале 2019 года запустил портфель услуг онлайн-инвестиций совместно с УК «Альфа-Капитал». «В 2017 году мы видели коллаборации банков с телеком-компаниями, сейчас же мы наблюдаем обратный тренд, когда банки заходят на территорию телекома (это, к примеру, сотрудничество виртуальных мобильных операторов с банками)»,— говорит он.

Любовь Викторова