«Регион адаптируется к новым условиям»

Успешный бизнес — это не только стремление заработать, но и любовь к своей стране. А социальная ответственность предпринимателей — основа современной экономики, уверена генеральный директор ГК «Еврострой» Оксана Кравцова. В беседе с корреспондентом BG Вероникой Зубановой она поделилась своим мнением о роли бизнеса в создании имиджа города и региона, о патриотизме и благотворительности.

BUSINESS GUIDE: При подготовке этого интервью вы предложили отойти от разговора только лишь о строительном рынке и обсудить какие-то более глобальные тенденции. В связи с этим у меня вопрос: как бы вы оценили нынешнюю политическую и экономическую ситуацию в стране и регионе?

ОКСАНА КРАВЦОВА: Текущая ситуация непростая, многие события можно назвать вызовом для страны и участников экономического сообщества. Но и страна, и регион развиваются, адаптируются к новым условиям. И уже заметен положительный эффект от этого вызова. В Санкт-Петербурге и области с каждым годом становится все комфортнее жить, работать, отдыхать.

BG: По вашему мнению, в последние годы происходит больше позитивных, чем негативных событий?

О. К.: В нашем регионе происходит много событий именно позитивного характера. У нас проходит много важных общественно-культурных событий мирового уровня (ЧМ-2018), торжественные праздничные мероприятия, значимые деловые форумы (юридический, газовый, экономический) — все это положительно влияет и на общий имидж, и на инвестиционный климат в городе.

В Петербурге прекрасные государственные школы, в них, кстати, учатся и мои дети; у нас развивается здравоохранение — появляются новое оборудование, лекарства, прекрасные врачи и методики, которые действительно помогают преодолеть многие серьезные болезни, причем все это — по государственной программе ОМС.

Город активно развивается, появляется все больше и больше важных инфраструктурных объектов — таких как КАД, ЗСД, намывные районы, обновленный аэропорт, развитие метрополитена, деловые кластеры, «Лахта-центр», стадион «Газпром Арена»… И благодаря грамотной работе администрации все эти объекты максимально бережно вписываются в существующую городскую застройку, способствуя комфорту и удобству горожан.

BG: Про новый стадион говорили совершенно противоположное.

О. К.: Вопреки досужим мнениям, он не оказал негативного влияния на качество жизни людей на Крестовском острове, благодаря продуманной автодорожной логистике, открытию моста Бетанкура и новой станции метро рядом со стадионом. Сегодня вообще в некоторых кругах модно ругать, негативно судить тех, кто работает и имеет успех. Многие факты в такой пропаганде искажаются, и люди им по незнанию верят, но такие высказывания наносят вред не только бизнесу, но и всей стране.

BG: В чем же выражается истинный патриотизм?

О. К.: Патриотизм — это искренняя любовь к стране и готовность сделать максимум для ее процветания. Знание своих корней и истории страны, уважение к ее прошлому, возрождение веры и понимание общечеловеческих ценностей.

BG: И как его воспитывать?

О. К.: Важно начать с себя — делать, что возможно, для людей, для общества. Даже такие, казалось бы, незначительные мероприятия как, например, субботники с высадкой деревьев в наших жилых комплексах, инициируемые ГК «Еврострой», вызывают большую поддержку у жильцов. И, безусловно, такие события, как Парад Победы и «Бессмертный полк» (и им подобные), вызывают у нас искренние чувства, способствуют росту ценности традиций и воспитанию будущих поколений.

BG: В соцсетях как раз обсуждали, что «лучше было бы потратить эти деньги на помощь конкретным старикам».

О. К.: Помощь конкретным людям — это очень важно. В то же время необходимы и те, кто работает на улучшение имиджа и инвестиционного климата в регионе, стране. Ведь они способствуют более масштабному положительному экономическому эффекту. Да, лишь в перспективе — и это, к сожалению, понимают не все. На то и рассчитана пропаганда со стороны либералов, умеющих убедительно критиковать, не предлагая ничего взамен, что по своей сути неконструктивно. Безусловно, проблемы есть (и их много), но нужно направлять свои усилия на их решение, а не на критику.

BG: Какую роль в этом играет бизнес?

О. К.: Роль бизнеса в экономике огромна. Ведь бизнес дает и инвестиции, и налоги, и рабочие места. В ситуации, когда снижается поток иностранных инвестиций в стране, развитие обеспечивается в основном силами российского бизнеса. А компании строительной отрасли напрямую влияют и на облик города, на архитектуру, обеспечивают создание новых объектов инфраструктуры.

Готовность сделать максимум для процветания своей страны выражается как в прямой помощи конкретным людям со стороны благотворительных организаций, так и в помощи экономике в целом со стороны социально ответственных компаний, создающих рабочие места и честно выплачивающих налоги. Представители бизнеса становятся и в ряд инициаторов благотворительных проектов или оказывают им финансовую поддержку.

Кстати, не так давно ГК «Еврострой» подписала соглашение о сотрудничестве с петербургским отделением общероссийской общественной организации «Женщины бизнеса», целью которой является развитие всех уровней женского бизнеса в России, формирование профессиональной предпринимательской среды, что в конечном счете должно внести существенный вклад в становление социально ответственного бизнеса в нашей стране.

BG: Получается, что важны личное участие и роль бизнеса. А как же государство?

О. К.: Конечно, со стороны властей целесообразно поощрять развитие бизнеса, создавать благоприятные условия для деятельности компаний и их роста. Но, к сожалению, то, что сейчас происходит в строительной отрасли, вызывает у ее участников вопросы. Ведь, например, последние законодательные нововведения в строительной сфере (в частности, эскроу-счета) хоть и минимизируют риски дольщиков, но усложняют и удорожают финансирование в сфере жилищного строительства, что ведет к росту себестоимости и цен на жилье при ограниченной платежеспособности населения. Не все компании смогут адаптироваться к таким условиям. Наглядный пример — ситуация с застройщиками в Ленинградской области, которые уже начинают банкротиться из-за стремящейся к нулю доходности их бизнеса. Хотелось бы, конечно, чтобы бизнес в дальнейшем не подвергался подобным потрясениям со стороны властей.

BG: Ваша компания участвует в каких-либо благотворительных проектах?

О. К.: Вот уже много лет ГК «Еврострой», я лично и вся моя семья оказываем благотворительную помощь детям, малоимущим семьям и тем, кому пришлось столкнуться на своем жизненном пути с тяжелейшими заболеваниями. Под патронажем нашей компании находятся три центра в поселке Токсово Всеволожского района. Первый — это гериатрический медико-социальный центр императрицы Марии Федоровны (принцессы Дагмар), где оказывают долговременную медико-социальную помощь пациентам пожилого возраста, утратившим способность к самообслуживанию, помогают людям с физическими и умственными проблемами. Второй — детский хоспис при соборе святого Архистратига Божия Михаила, основной целью которого является повышение качества жизни детей, страдающих неизлечимыми заболеваниями. В нем проводят симптоматическую терапию детям с ДЦП и онкологией.

Также мы сейчас активно участвуем в строительстве Кризисного центра при этом соборе, где будет организован приют для будущих матерей-одиночек, находящихся в бедственном положении и не желающих умертвлять своих детей. В приюте на 40 мест им будет предоставлена возможность проживания со своими родившимися детьми, питания и трудоустройства.

BG: А собственные инициативы есть?

О. К.: В настоящее время мы организуем Благотворительный фонд и Клуб друзей, участников которого будем призывать принимать посильное участие в помощи тем, для кого каждый день — это борьба. Мы глубоко убеждены, что доброе отношение друг к другу делает мир лучше с каждым днем, а социально ответственный бизнес — это основа современной и процветающей экономики нашей страны.