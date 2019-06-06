Вложения в недвижимость выросли на треть

Объем инвестиционных сделок на российском рынке недвижимости за первый квартал 2019 года увеличился на 30%. Показатель первых трех месяцев достиг максимума за последние три года.

По оценке компании JLL, объем инвестиционных сделок на рынке недвижимости России в первом квартале 2019 года составил $967 млн, что на 30% больше результата за аналогичный период предыдущего года ($742 млн).

«Значительное увеличение инвестиций в начале года можно в первую очередь объяснить закрытием нескольких крупных сделок прошлого года. Тем не менее инвесторы по-прежнему осторожны и после неопределенности 2018 года все еще придерживаются выжидательной позиции,— говорит Наталия Тишендорф, руководитель отдела финансовых рынков и инвестиций компании JLL. — Парадокс заключается в том, что ни ослабление, ни укрепление рубля не приветствуются инвесторами, так как мешают планированию и ценообразованию. Кроме того, сегодня наблюдается нехватка активов, доступных инвесторам для покупки, поэтому даже несмотря на то, что ситуация с экономикой и долговым рынок в России улучшается, а финансирование под залог активов предоставляется под относительно низкие процентные ставки, это не приводит к росту объема сделок в процессе переговоров».

Сектор офисной недвижимости стал лидером в первом квартале 2019 года по объему привлеченных инвестиций, его доля достигла 38% от общего объема. Это было обеспечено продажей офисных площадей классов B и С председателем совета директоров ИГ «Абсолют» Александром Светаковым. На втором месте — сектор жилой недвижимости в формате участков под строительство жилья и строящихся апартаментов в инвестиционных целях, доля которого составила 27%; крупнейшей сделкой в данном сегменте стала покупка жилого проекта «Прайм Парк» компанией А1, инвестиционным подразделением «Альфа-Групп». Тройку лидеров замыкает сектор торговой недвижимости (22%); значительную часть вложений в данный сегмент обеспечила покупка компанией PPF Real Estate Russia ТК «Невский центр» в Санкт-Петербурге. Доля инвестиций в мультифункциональные комплексы увеличилась до 6% благодаря продаже проекта по строительству комплекса с люксовой гостиницей, апартаментами и ритейлом на Тверской улице, 10 (сделка закрыта компанией JLL).

Доля Петербурга сохранилась на высоком уровне, составив 23% в страновом объеме инвестиций за первый квартал 2019 года против 22% в 2018 году в целом. Доля Москвы, в свою очередь, увеличилась с 66% в 2018 году до 77% по итогам первого квартала 2019 года. По результатам первых трех месяцев 2019 года в других регионах (вне Москвы и Санкт-Петербурга) не было закрыто ни одной публичной сделки.

Олеся Дзюба, руководитель отдела исследований компании JLL в России и СНГ, комментирует: «Мы оптимистично смотрим на перспективы инвестиционного рынка недвижимости России. Среди позитивных факторов стоит выделить укрепление рубля в первом квартале, снижение инфляционного давления, что может позволить Банку России снизить ключевую ставку уже в этом году. Мы сохраняем прогноз объема инвестиционных транзакций в 2019 году на уровне $3,5 млрд».

Яна Кузьмина