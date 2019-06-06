Быть в ответе

Бизнес готов продолжать повышать свою социальную ответственность, но взамен рассчитывает от государства получить снижение налогов и другие преференции.

Российские власти неоднократно заявляли о необходимости развития социальной ответственности бизнеса. Чиновники декларировали готовность поддержать данное направление деятельности предпринимателей. Однако пока значительное число компаний развитием социальной ответственности занимается самостоятельно и чаще всего на внутрикорпоративном уровне.

Начинаем с кадров

По словам председателя правления СДМ-банка Максима Солнцева, социальная ответственность бизнеса начинается с самого простого: с создания рабочих мест и своевременной выплаты зарплаты. «Только после этого можно переходить к более широкому взгляду на социальную ответственность, выходящую за рамки собственно компании. В этом смысле десять лет назад комплексная, целенаправленная работа по социальной ответственности была прерогативой в основном международных компаний. Российские предприниматели в лучшем случае были готовы заниматься адресной благотворительной помощью нуждающимся. Сегодня я вижу принципиально другую картину. Многие российские компании рассматривают корпоративную социальную ответственность как обязательную составляющую бизнеса, с определенными направлениями и заранее спланированным бюджетом»,— отмечает он.

Схожую позицию имеет и заместитель директора банка «Восточный» по МСБ и региональному корпоративному бизнесу Анна Ермолаева. По ее мнению, социальная ответственность не благотворительность, а однозначно является коммерчески выгодным вложением. В частности, она дает конкурентное преимущество при найме сотрудников. Люди предпочтут выбирать компанию, где выплачивают «белую» заработную плату.

Генеральный директор Московской школы программистов Сергей Шедов отмечает, что социальная ответственность для бизнеса — не просто красивые слова, сейчас это необходимое условие для его устойчивого развития. Задача любой компании — максимизировать прибыль, но только сейчас предприниматели стали понимать, что важно быть устойчивым на долгой дистанции.

Требуется поддержка

Тем не менее, по мнению ряда опрошенных представителей бизнеса, для развития более масштабных социально ориентированных программ, выходящих за рамки корпораций, требуется поддержка государства.

По словам директора по развитию франшизы кофе-баров MY Анжелики Третьяковой, кроме коммерческой задачи, каждое предприятие имеет и некую социальную миссию, даже если это неочевидно с первого взгляда. Как минимум — ответственность за предоставление качественных товаров и услуг. «Конечно, при наличии государственных программ, поддерживающих такие шаги, это движение станет более активным. Они могут быть различными — от снижения налоговой нагрузки на социально ответственные компании до целевого финансирования проектов»,— считает она.

О необходимости определенной поддержки говорят и девелоперы. По словам генерального директора ГК «Абсолют Строй Сервис» Евгения Жукова, само понятие «социальная ответственность» многогранно. «Для одного бизнесмена — это возведение в срок объектов инфраструктуры, для другого — перечисление средств в фонд помощи людям с ограниченными возможностями. Девелопмент в целом является социально ответственным бизнесом, так как строительные компании зачастую решают проблему государства, которая заключается в обеспечении граждан жильем. Госпрограммы, направленные на повышение социальной ответственности бизнеса, однозначно нужны»,— подчеркивает он.

Генеральный директор компании «Леонтьевский мыс» Игорь Оноков соглашается с коллегой, но добавляет, что директивно всем социальную ответственность не привьешь. Это вопрос не только госпрограмм и господдержки, но прежде всего определенного уровня развития общества и его осознанности, когда быть социально ответственным человеком, бизнесменом или компанией — это норма и по-другому нельзя. И такой подход нужно культивировать, считает глава девелоперской компании.

По словам директора по внешним связям и коммуникациям компании «Coca-Cola HBC Россия» Ирины Архиповой, если организации задумываются над глобальными и долгосрочными социальными проектами, важна поддержка власти, хотя бы в части сохранения правил игры и отсутствия кардинальных изменений. «Например, к 2030 году мы планируем собирать и перерабатывать стопроцентный эквивалент выпускаемой на рынок упаковки. Для этого за два года программы "Разделяй с нами" установили около 5 тыс. контейнеров в 50 городах России, с привлечением партнеров собрали и переработали 50 тыс. тонн отходов упаковки. Результаты программы уже дают нам уверенность в том, что именно такая схема должна сохраняться в качестве приоритетной опции»,— говорит она.

Главное — не вмешиваться

Между тем часть представителей бизнеса считает, что государство, напротив, не должно заниматься прямым стимулированием развития социальной ответственности бизнеса, ему следует сосредоточиться на ослаблении налогового бремени предпринимателей. В таком случае многие компании свою деятельность сами сделают более социально ориентированной.

По мнению президента Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты Юрия Бурчакова, в России намного важнее программы по улучшению демографической ситуации в стране, поддержки малоимущих семей, помощи инвалидам и пенсионерам, нежели программы по повышению социальной ответственности бизнеса. «Однако если мы хотим развивать, к примеру, регионы Севера, то, разумеется, в таких регионах должны быть госпрограммы. Но с направленностью не на повышение социальной ответственности бизнеса, а на поддержку самого бизнеса, чтобы он в принципе мог существовать, выдерживать конкуренцию и развиваться. Единственное и самое важное — это то, что государство должно не мешать бизнесу, а наоборот, способствовать его развитию. К примеру, оно не должно постоянно устраивать всевозможные проверки и менять законодательную базу»,— делает выводы господин Бурчаков.

Более эмоционально его дополняет руководитель ТД «Галерея» Дмитрий Лицентов. По его словам, в настоящее время понятие «социальная ответственность бизнеса» переродилось в «бизнес должен…»: государству, сотрудникам, ЖКХ и так далее. Поэтому взаимодействия государства и бизнеса в социальной сфере сейчас нет. «Не надо придумывать программы помощи, так как эти программы неэффективны. У нас сначала берут налоги, а потом часть и только часть суммы возвращают как помощь. Сейчас программами помощи бизнесу могут пользоваться только избранные компании, что ведет к потере конкуренции на рынке и монополизации. На мой взгляд, бизнес должен или платить налоги или быть социально ответственным»,— считает предприниматель.

Иной подход

Генеральный директор консалтинговой компании Oy-li Екатерина Уколова полагает, что правительство должно в первую очередь увидеть плюсы для себя, а уже потом стараться мотивировать предпринимателей в развитии социальной ответственности. В первую очередь это своего рода перераспределение обязанностей: ряд задач в социальной сфере может взять на себя бизнес, что повлечет за собой более грамотное использование бюджета и развитие чувства ответственности. К тому же введение некоей официальной «системы лояльности» к социально ответственным компаниям поможет повысить общую заинтересованность предпринимателей в корпоративной социальной ответственности.

По словам коммерческого директора компании «Бибосс» Альберта Хамзина, хороший предприниматель и так делает свой бизнес социально значимым и полезным для всех вокруг, главное ему не мешать это делать, не вставлять палки в колеса. «Возможно, уместны будут субсидии, но иногда они только вредят бизнесу, когда финансовый план строится исходя из средств, привлеченных извне, без прицела на самоокупаемость. Государству стоит смотреть немного глубже в проблему. У нас слабо развита философия бизнеса. Поэтому прививать навыки предпринимательства уже нужно со школы, объясняя его базовые понятия»,— резюмирует эксперт.

Артем Алданов