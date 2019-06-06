Новые просторы для инвестора

Пионерами эпохи концессии и государственно-частного партнерства стали транспортные и инфраструктурные проекты, но эксперты подчеркивают, что этот механизм получил развитие и в отрасли IT, ЖКХ, здравоохранения, образования. Среди перспективных объектов, которые развивают по схеме ГЧП за границей,— изоляторы и тюрьмы, а также военные объекты. В настоящем и будущем концессии в России разбиралась корреспондент BG Яна Войцеховская.

Среди регионов — лидеров по развитию государственно-частного партнерства (ГЧП) в 2018 году Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Самарская область, Республика Башкортостан, следует из данных АНО «Национальный центр ГЧП». В 2014–2017 годах в топ также входили Пермский край, Нижегородская, Свердловская Новосибирская, Ленинградская области и Республика Татарстан.

Всего в России заключено около 3,4 тыс. концессий на 2,2 трлн рублей, при этом 92% всех частных инвестиций приходится на проекты дороже 1 млрд рублей. Больше всего концессий и ГЧП заключено в транспортной, коммунально-энергетической, социальной и IT-инфраструктуре. Подавляющее большинство контрактов заключено на муниципальном уровне (около 3 тыс.), далее следуют региональный уровень (356 проектов) и федеральный (24).

По оценкам центра, в России к запуску готовится 302 потенциальных ГЧП-проекта. Их потенциальный объем — 1 трлн рублей. В целом же в России на стадии инициирования находится более тысячи потенциальных проектов, где возможно использование механизмов ГЧП. В денежном выражении это более 3 трлн рублей.

По данным Global Infrastructure Hub, ОЭСР и Всемирного банка, в мире существует разрыв между реальными и требуемыми инвестициями в инфраструктуру: например, в 2019 году этот разрыв составит $427 млрд, а к 2040 году вырастет до $14 трлн. При этом лидерами по дефицитному финансированию являются регионы Северной и Латинской Америки, Азия, а затем Африка и Европа.

В год на дороги, мосты, аэропорты, порты и другие транспортные объекты в мире тратится $1,3 трлн. А в 2040 году расходы вырастут до почти $2 трлн, говорится в отчете «Национального центра ГЧП». Автодороги обходятся миру дороже всего. На их строительство и ремонт расходуется больше, чем на железные дороги, порты и аэропорты вместе взятые. При этом, отмечают аналитики, через двадцать лет картина не изменится. Расходы на автодороги вырастут в полтора раза, до $1,3 трлн. На втором месте по тратам находятся железные дороги — $332 млрд. Расходы на аэропортовую и портовую инфраструктуру до 2040 года не превысят $100 млрд по каждой отдельно.

Накопленная прогнозная потребность в инвестициях по отраслям до 2024 года составляет 25,9 трлн рублей: около 17,9 трлн рублей требуется транспортной отрасли, около 5,5 трлн рублей — энергетике, 2 трлн рублей — информационно-коммуникационной системе и 0,5 трлн рублей — водоснабжению и водоотведению. Эксперты отмечают, что, несмотря на масштабную программу реализации национальных проектов РФ до 2024 года, в ней фактически не предусмотрено использование механизма ГЧП.

«Все нацпроекты можно разбить на две группы. Первая — финансируемые напрямую из федерального бюджета. Вторые — финансируемые из бюджетов субъектов, в том числе с использованием межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Ни в первой, ни во второй группе нет четких правил по расходованию средств через механизмы ГЧП»,— заключают аналитики центра.

Являясь прежде всего правовым инструментом, концессия в значительной степени следует за развитием экономики, поэтому наиболее перспективная отрасль для его использования — это IT, уверен партнер EY Илья Скрипников. «При этом не только IT само по себе, но и в целом "цифровизация" ряда отраслей — здравоохранения, образования, транспорта, безопасности»,— отмечает он, подчеркивая интерес к проектам «умных городов», однако основной тренд 2019 года, по его словам,— увеличение количества проектов в "тяжелой" инфраструктуре — например, морские порты, ВСМ.

В 2018 году были внесены поправки в законодательство о концессиях, согласно которым можно заключать соглашения в отношении объектов информационных технологий без обязательного вовлечения недвижимости. Эти изменения дадут толчок большему развитию проектов в сфере информационных технологий, объясняет управляющий партнер юрфирмы «Качкин и партнеры» Денис Качкин. «Это, в частности, проекты в отношении информационных систем, к примеру, закупок, госуслуг, проекты в сфере телемедицины, интеллектуальные транспортные системы»,— считает эксперт.

В «Национальном центре ГЧП» отмечают, что из десяти самых дорогих компаний мира семь занимаются бизнесом, напрямую связанным с информационными технологиями. Лидером по расходам на IT-инфраструктуру является Китай с такими корпорациями, как Tencent и Alibaba. Страна в 2018 году потратила на эти цели $30 млрд. Расходы России в шесть раз ниже — $5 млрд.

Хорошие перспективы у проектов здравоохранения (поликлиники, больницы, специализированные центры, родильные дома), образования (прежде всего школы), спортивные типовые объекты (физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны), считает руководитель практики по работе с компаниями в сфере инфраструктурного и проектного финансирования PwC Михаил Баженов. Из не самых стандартных и относительно небольших проектов есть достаточно много примеров концессий в отношении бань (лидером по этим инициативам является Новосибирская область), также есть примеры проектов в отношении мест погребения (планируемая концессия по крематорию в Перми), рассказывает господин Качкин.

Среди неординарных ГЧП-проектов за границей имеется большой опыт по пенитенциарным учреждениям (изоляторы и тюрьмы), а также военным объектам, отмечает господин Баженов. Эксперты также акцентируют внимание на собравшем большое количество потенциальных участников конкурсе на проект канатной дороги от станции метро «Сходненская» до станции «Речной вокзал» в Москве. Проект в отношении метро пытались реализовать в Нижнем Новгороде, однако концессию так и не заключили, напоминает господин Качкин.

В Калининграде ВЭБ.рф и правительство области хотят запустить концессию на проекты летних лагерей, рассказывает источник BG в консалтинговой сфере, подчеркивая, что предусматривается модернизация и реновация инфраструктуры детского отдыха: к развитию сети детских оздоровительных летних лагерей с элементами образовательных и обучающих программ планируется подключить механизм ГЧП. Школы и детские сады в Якутии также могут быть реализованы на основе концессии, уточняет собеседник BG.

Механизм ГЧП стали интегрировать в такие сферы, как ЖКХ, здравоохранение, туризм, культура, образование, развитие и редевелопмент застроенных территорий, заключение энергосервисных контрактов, говорит директор группы Veta Дмитрий Жарский. Большую популярность завоевали «мусорные» концессии: в регионе определяется региональный оператор по сбору, сортировке и утилизации отходов, он получает в концессию на длительный срок полигоны от местных муниципалитетов и создает все необходимые условия для утилизации или вторичного использования отходов, говорит эксперт. Высокий спрос на такие соглашения и в области медицины: наиболее распространено концессионное соглашение между частным инвестором и государством по реконструкции центральных городских больниц с необходимым условием строительства или реконструкции корпусов, закупки оборудования, привлечения специалистов, при этом услуги клиника оказывает как платно, так и по ОМС, приводит пример господин Жарский. Такие соглашения, как правило, длятся 20–30 лет, после чего объект полностью возвращается местным властям, предполагается, что за этот период концессионер успевает окупить инвестиции и выйти на прибыль.

В некоторых регионах одновременно может реализовываться от 20 до 150 проектов на основе ГЧП или концессионного соглашения, в качестве примера можно привести Бурятию (24-е место в рейтинге регионов), где реализуется 90 проектов. Власти особенно выделяют концессионный проект реконструкции и эксплуатации пансионата для пожилых «Горный воздух», а также создание в регионе Центра ядерной медицины для повышения уровня доступности диагностики кардиологических и онкологических заболеваний, рассказывает господин Жарский.

Недавно начала пользоваться спросом практика передачи в концессию муниципальными властями зон отдыха. Так, в Воронеже, отмечает эксперт, власти получили от частного инвестора предложение благоустроить парк «Дельфин», в рамках которого инвестор вложит до 150 млн рублей в создание новой зоны рекреации на базе старого парка.