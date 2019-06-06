Город-сад по столичным лекалам

В современную эпоху новой урбанизации крупные города превращаются в основные катализаторы глобального развития — культурного, научного, экономического. Города конкурируют друг с другом, причем зачастую не в рамках одной страны, а глобально, за привлечение лучших умов, талантов, бизнеса и капитала.

Глобализация экономики приводит к разрастанию городов, к их конкуренции за рабочую силу и «таланты». На этом фоне выделяется одна из основных тенденций развития городов как в России, так и в мире: происходит активное развитие агломераций. На текущий момент к числу крупных сформированных агломераций можно отнести, например, агломерации Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и Тольятти, Новосибирска. Крупнейшие российские агломерации вошли в 2018 году в список городов, лидирующих по качеству жизни, который был опубликован исследовательским сервисом Numbeo: Нижний Новгород (109-е место из 226), Санкт-Петербург (182-е), Москва (191-е), Екатеринбург (199-е) и Новосибирск (206-е). В рамках исследования проводилась оценка таких позиций, как покупательная способность населения, безопасность, здравоохранение, транспортная загруженность, уровень загрязнения окружающей среды. Следующим глобальным трендом становится активное развитие транспортных хабов, магистралей, происходящее в условиях роста агломераций. Ярким примером здесь становится развитие московской транспортной системы, где в последние годы произошло значительное ускорение.

К 2040 году численность населения в мире превысит 9,2 млрд человек, что примерно на 20% больше текущего показателя. Две трети населения мира будет жить в городских районах по сравнению с менее чем 50% в начале этого столетия. Что касается крупнейшего российского города, Москвы, то к 2036 году его население увеличится также примерно на 20% (на 2,3 млн человек — базовый прогноз Росстата). На развитие городов оказывают значительное влияние глобальные макротренды: глобализация экономики и технологический прогресс.

В борьбе за горожанина

В таких условиях конкуренция между городами только будет нарастать, а города в этой конкуренции — преображаться, отвечая новым вызовам и используя расширяющиеся технические и технологические возможности, становясь гораздо чище и экологичнее, насыщеннее с точки зрения любой инфраструктуры, полнее в любых возможностях для жизни, развития и самореализации людей, даже привлекая штаб-квартиры компаний. Города будущего, которые уже создаются,— это «умные» постиндустриальные города (Smart Cities), с минимальным воздействием на экологию, с максимально комфортной средой, удобным и экологичным транспортом (преимущественно общественным); города, удобные для пешеходов, с большими общественными и зелеными пространствами, богатой общественной и культурной жизнью. Российские мегаполисы очень далеки от портрета таких городов будущего, не говоря уже про малые и средние города. Однако, как отмечает Андрей Косарев, генеральный директор Colliers International в Санкт-Петербурге, Москва движется семимильными шагами в этом направлении. «Сколково», парки, развитие метро и ТПУ, архитектурные конкурсы, жесткая борьба с личным транспортом в центре — это первые важные шаги. «Столица на глазах превращается из одного из самых некомфортных для жизни городов в один из весьма привлекательных. Но предстоит еще очень долгий путь, учитывая масштаб территории, множество накопившихся проблем, недостаточное развитие креативных индустрий в России в целом и главное — фактическое отсутствие нашей страны на данный момент в этой глобальной конкуренции городов, если говорить в широком смысле (борьба за людей и капиталы, а не за рейтинги и победы в конкурсах)»,— рассуждает эксперт.

Другие города будут перенимать московские и иностранные практики с поправкой на ограниченные финансовые, управленческие и интеллектуальные ресурсы, прогнозирует он. Излишне говорить, что новые тренды непосредственно затрагивают отрасль недвижимости и девелопмент в крупных городах — от выбора инвесторами участков для реализации проектов и разработки концепций до маркетинга и работы с пулом арендаторов, перепрофилирования устаревающих объектов и других вопросов.

«Мегаполисы будут и дальше укрупняться и развиваться. Это тенденция последнего века, и она вряд ли изменится. Именно в крупных городах есть деньги, есть работа, есть интересные занятия. И даже бурное развитие транспорта (если оно произойдет) это не изменит. А значит, города будут расти и вширь, и в высоту»,— говорит Роман Мирошников, исполнительный директор СК «Ойкумена».

Резиновый город

Роман Родионцев, директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet, мнение коллег подтверждает: «Можно сколько угодно говорить, что "Москва не резиновая", но факты говорят сами за себя, пока что она резиновая. Исторически сложилось, что для России свойственно развитие центров как точек сосредоточения деловой и производственной активности. На этот счет есть ряд теорий, описывающих и объясняющих данный формат развития за счет географических особенностей, политической и экономической моделей управления и многих других факторов. Развитие города в условиях рынка следует за потоком денежных средств от деловой (предпринимательской) активности. Если открыть экономическую карту, которую ранее изучали еще в школе, мы увидим, что города-миллионники как раз и являются точками сосредоточения деловой активности и денежных потоков. Чем больше потенциал такого города, тем сильнее он разрастается — спрос рождает предложение, да и недвижимость прибавляет в цене».

Господин Родионцев констатирует: развиваются мегаполисы, а развитие малых городов является вторичным и в более выигрышных условиях оказываются города-сателлиты, чем обособленные агломерации.

Развитие мегаполисов и малых городов все же может идти по разным сценариям. Александр Брега, генеральный директор корпорации «Мегалит», считает, что вектор развития мегаполисов и малых городов в каком-то смысле един. «Мы говорим о гармонизации среды и о балансе. Но если в первом случае гораздо важнее создавать рекреационные зоны, формировать качественную общественную среду, то во втором случае основная проблема заключается в недостатке мест применения рабочей силы, создания производственных мощностей, которые будут стимулировать людей оставаться на малой родине. В любом случае, Москва задает вектор развития, который будет перениматься всеми городами. Поэтому можно внимательно наблюдать за тем, какую роль в городской среде занимают качественные городские рекреационные пространства»,— рассуждает господин Брега.

В перспективе

Говоря о перспективе двадцатилетнего развития городов и территорий, необходимо учитывать планы реализации государственных программ по развитию промышленности, сельского хозяйства, IT-индустрии, полагают эксперты. Реализация таких масштабных проектов на государственном уровне может способствовать развитию того или иного региона, мегаполиса.

Есть среди экспертов и те, кто считает, что опираться на опыт зарубежных стран в развитии городов не стоит. «В том, что касается иностранного опыта, различия в истории развития очень существенны, и прямая проекция опыта европейских стран в принципе нецелесообразна. Приобретенным, переработанным и внедренным опытом можно считать стимулирование развитие инфраструктурного девелопмента — развитие ТПУ, сети общественного транспорта, делового кластера и инфраструктуры»,— уверен господин Родионцев.

Впрочем, среди экспертов есть те, кто считает, что скорых перемен ждать не стоит. Директор компании «Жданов Групп» Евгений Жданов говорит: «Если рассматривать вопрос через призму нынешней градостроительной политики России, то через двадцать лет вряд ли что-то изменится кардинальным образом. Одно сходство между мегаполисами России и Европы очевидно: уже сейчас люди стремятся работать в городе, но жить за его пределами. Что касается малых городов, то они будут стремиться активнее развивать свои градообразующие предприятия и по мере возможностей поддерживать малый и средний бизнес, привлекая отечественные и иностранные инвестиции. Думается, с введением в действие закона о цифровых активах и инвестициях, а значит, с отсутствием необходимости работать только с банками, дела в этом смысле пойдут намного быстрее и эффективнее. Цифровая экономика должна в корне изменить экономическую ситуацию не только в России, но и во всем мире».

Валерий Трушин, руководитель отдела исследований и консалтинга IPG.Estate, считает, что через двадцать лет произойдет определенного рода переформатирование городов. «В России кластеризация будет более четкой. Москва останется финансовой столицей, где будет базироваться наибольший объем отечественного и международного бизнеса, столица будет укреплять свои монструозные позиции. Вероятно, что Санкт-Петербург станет не только культурной столицей России, но на рынке укрепится нефтегазовый сегмент, также есть перспективы развития как IT-столицы. Остальные города будут развиваться в зависимости от того, что они смогут предложить: Новосибирск, Омск, Екатеринбург могут предложить человеческие ресурсы (кадры), поскольку в этих регионах очень сильные университеты. Хотелось бы, чтобы в этих городах появились кампусы, которые будут удерживать кадры в регионе: агрегировать молодых специалистов, их усилия, стартапы. Чтобы работала связь бизнеса и науки, как в той же самой Калифорнии, где есть Кремниевая долина и Калифорнийский технологический институт в Пасадене,— территориальная синергия всегда работает эффективно»,— высказывается он.

Пока же столица вытягивает специалистов из регионов, поскольку ощущается высокая нехватка: столичные вузы не справляются, кадров, которых они выпускают, недостаточно. «Толчком к развитию региональных городов станет момент, когда бизнес пойдет к специалистам — бизнес пойдет в регионы, и у специалистов будет возможность расти и развиваться без миграции в Санкт-Петербург, Москву, города Европы и Америки. Тогда города будут более обособлены от столицы. Важно, чтобы каждый крупный город начал формировать свою агломерацию, чтобы бизнес инвестировал в развитие города. Городская среда должна формироваться с целью, чтобы люди оставались»,— рассуждает господин Трушин.

Резко поумнели

Активное развитие технологий приводит к формированию тренда «умных городов». В урбанистике в 1970–1980-е годы, на фоне перехода от индустриальной экономики к инновационной, укрепилось понятие «креативный город». Ориентированность на идеи, а не на финансы, на умение оценивать собственный творческий капитал и возможность его наращивать стали основой «креативного города». Сейчас возникает уже следующая формация — так называемые «умные города» или «постуглеродные» города, например, Масдар в ОАЭ. Основа «умного города» — интеграция инновационных систем в рамках базовых направлений, фундаментальных (управление городом, экономика, инфраструктура и транспорт, привлечение талантов, фондирование) и управляемых технологиями (мобильность, окружающая среда, безопасность, медицина, системы оплаты). CBRE совместно с ESI ThoughtLab провели исследование «умных городов» по всему миру, оценив 136 городов. Они были разделены на города, начинающие трансформацию, проходящие ее и города-лидеры. Москва на текущий момент относится ко второй категории — у нас не только имеется ряд пилотных инициатив, но уже можно наблюдать первые эффекты от внедрения элементов «умного города».

«Таким образом, ключевые тренды, охватывающие российские и зарубежные города,— развитие агломераций и появление "умных городов". Эти макротренды можно распределить на множество направлений, в рамках которых развитие каждого города становится индивидуальным, основанным на экономической ситуации, исторически сложившихся факторах, географическом положении и климате»,— говорит Анна Шепелева, директор отдела исследований рынка CBRE. Активное развитие технологий приводит к формированию тренда «умных городов».

Суть «умного города» — превращение города на базе облачных технологий, искусственного интеллекта и возобновляемой энергии в единый организм посредством объединения всех структурных компонентов: дорожной сети, общественного транспорта, коммунальных систем, государственных услуг, экологического контроля. По прогнозу McKinsey, к 2025 году на планете будет уже 600 таких городов.

Александра Овчинникова, младший аналитик ИК «Фридом Финанс», считает, что переход к цифровой экономике через двадцать лет поспособствует массовому распространению как минимум уже известных технологий: IoT, AI, AR/VR, сети 5G. «Ожидаю развитие смарт-сити, в первую очередь среди городов-миллионников. Вероятно, российские тренды будут схожими с западными, и, скорее всего, именно западные страны будут закладывать направление для России»,— говорит она.

Согласно исследованию McKinsey, в 2018 году в Москве средний уровень использования «умных» решений превысил 30%. Таким образом, каждый взрослый горожанин воспользовался каждым из двадцати перечисленных в отчете «умных» решений хотя бы один раз. «Полагаю, "умные" устройства будут использоваться в ЖКХ, формировании комфортной и безопасной для здоровья окружающей среды, развитии инновационной инфраструктуры, а также развитии транспортных систем»,— рассуждает эксперт.

Три тренда

Алексей Бурочкин, директор по маркетингу компании Eaton в России и Казахстане, говорит, что в России пока внедряются отдельные элементы «умного города» будущего в логике нескольких трендов. Первый тренд — развитие интернета вещей (IoT) на уровне города. То есть объединение всех городских систем в единую сеть, которая позволит сделать город более интерактивным для его жителей. Такие решения уже применяются в дорожном движении. Скажем, городской транспорт оснащается геолокационными датчиками, которые позволяют отслеживать его движение пассажирами, а городским властям — анализировать эффективность его использования. Такие системы сейчас применяются как в России, так и в мире. Другой пример — «умные» светофоры, которые способны анализировать движение транспорта и пешеходов и подстраивать свою работу под актуальную ситуацию на улице. Такие системы были протестированы в Воронеже и Владивостоке и позволили увеличить скорость движения транспорта на 20%. В будущем стоит ожидать еще больший прогресс в этом направлении.

Очевидно, что цифровизация городов приведет к резкому росту энергопотребления. Это обуславливает второй важный тренд — энергоэффективность и экологическую устойчивость городов будущего. Идеал этого направления — Zero Energy City, то есть город, который на 100% получает энергию из возобновляемых источников. С этой целью властями Китая, США, стран Западной и Центральной Европы, а также Японии внедряются новые виды генерации электроэнергии. Например, «умный город» Фудзисава (Япония) получает энергию от солнечной электростанции, что помогает снизить на 70% выбросы CO2. Еще один путь — сокращение энергопотерь. К примеру, в странах Северной Европы тепло, выделяемое в процессе работы больших дата-центров, используют для обогрева близлежащих домов, что позволяет заработать дополнительные средства на поставках излишков энергии частным потребителям.

Однако новые источники энергии, «зеленые» источники, не всегда способны бесперебойно снабжать город из-за сезонного и погодного фактора. Так, в Великобритании 50% дней в году — пасмурные, соответственно, аккумулировать солнечную энергию в эти дни не получится. Поэтому пока сохраняется комплексный подход, когда в энергоснабжении города применяются как ископаемые, так и «зеленые» энергоносители, а добытая энергия — сохраняется. К примеру, в тех же дата-центрах применяется технология виртуальной электростанции, позволяющая управлять накопленными излишками энергии и продавать их внешним потребителям. Это приведет к тому, что в будущем «умные города» будут получать энергию в основном не из централизованных (как сейчас), а распределенных и автономных источников.

Третий тренд — использование информационных технологий в управлении городом и коммуникации горожан и властей. Интернет и мобильные приложения укрепляют связь между горожанами и властями. Так, в Москве действует проект «Активный гражданин». С помощью приложения и интернет-портала можно сообщить в коммунальные службы о яме на дороге или поучаствовать в решении вопроса о том, где лучше разбить новый сквер. Сейчас такого рода технологии уже приходят на уровень отдельных многоквартирных домов. К примеру, есть сервис, который позволяет в автоматическом режиме подготовить и провести общее собрание собственников, а также документально оформить их решения.

«Говоря о принципиальных различиях развития городов в России и за рубежом, пожалуй, отмечу резкую ограниченность бюджетных ресурсов в провинциальных городах РФ, из-за чего "умные" технологии интенсивно распространяются в основном в Москве и Санкт-Петербурге»,— говорит господин Бурочкин. В развитых странах, напротив, часто новые разработки сначала апробируются в небольших городах, где это технически проще и дешевле, а потом уже переносятся в мегаполисы. В остальном различия затрагивают то или иное конкретное направление строительства «умного города». В 2017 году консалтинговая компания Easy Park Group составила рейтинг «умных городов» мира, в котором оценила всех участников по уровню развития «умных» парковок, каршеринга, управления движением, общественного транспорта, «чистой» энергетики, защиты окружающей среды, участия граждан в городском управлении. Первое место занял Копенгаген, а Москва — 77-е. Тем не менее по отдельным показателям Москва оказалась наравне с победителем, а где-то и лучше. Так, по развитию каршеринга Москва и Копенгаген получили одинаковые баллы, а по защите окружающей среды российская столица оказалась позади (1,69 против 6,11). Зато по плотности покрытия городскими точками Wi-Fi Москва обошла лидера рейтинга (7,58 против 4,12).

Олег Привалов