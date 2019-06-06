В ожидании климатических беженцев

Одной из тем предстоящего ПМЭФ-2019 станет экология. Экологическим вопросам будет посвящено несколько сессий блока «Мировая экономика в поисках баланса». Политические лидеры и представители бизнеса обсудят вопросы изучения и сбережения Мирового океана, обращения с ТКО, экотуризма и другие. Это подтверждает глобальность существующих экологических проблем и важность их решения, а также тесную связь и взаимное влияние экономики и экологии.

Состояние экологии формирует потенциал экономической сферы. Например, от количества добываемых из окружающей среды ресурсов зависит производительность предприятий, а от размеров их прибыли — отчисления на организацию очистных сооружений, различные профилактические мероприятия. Глобальные экологические проблемы, вроде парникового эффекта или загрязнения воздуха, тем более существенно влияют на экономику. Поэтому баланс в мировой экономике возможен лишь при адекватном удовлетворении интересов не только бизнеса, но и экологии.

Пока что экологические проблемы с каждым днем все острее. Мировая экономика стремится к постоянному росту потребления. Например, фэшн-индустрия, как отмечают эксперты, является одной из самых загрязняющих окружающую среду. Речь идет о процессе не только производства, но и утилизации вещей, ведь сезонные обновления коллекций — главный стимул купить новую вещь. «Сейчас участники рынка — производители, продавцы, бренды и клиенты — осознают негативное влияние на экологию все больше и больше. Согласно отчету "Пульс индустрии моды", 75% модных компаний улучшили в 2018 году свои показатели устойчивости и их действия стали более заметными. Например, Adidas запустил линию продуктов из пластмассы, взятой из океана. Reebok недавно представил обувь на растительной основе. Правда, пока существенного прямого влияния на экологию такие акции не оказывают, кроме популяризации темы заботы о природе среди потребителей»,— отмечает Томаш Ходбод, CEO международной поисковой платформы одежды и обуви Glami.

В целом же проблемы окружающей среды, оказывающие ответное воздействие на экономику, многочисленны. Для каждой страны существует собственный перечень проблем, среди которых эксперты выделяют ряд глобальных.

Выбросы парниковых газов происходят главным образом за счет производства и сжигания ископаемого топлива. «Негативный эффект, который глобальные изменения климата оказывают на экономику, выражается в увеличении количества неблагоприятных климатических явлений — пожаров и наводнений, воздействии на инфраструктуру и объекты жизнеобеспечения, что порождает такие значимые социальные явления, как, например, вынужденная климатическая миграция»,— поясняет Владимир Лукин, старший менеджер группы операционных рисков и устойчивого развития КПМГ в России и СНГ. Согласно данным некоторых исследований, к 2050 году число климатических беженцев может достигнуть 200 млн человек.

Ярким примером истощения ресурсов служит Аральское море и питающие его реки Амударья и Сырдарья. Нерациональное использование водных ресурсов вызвало снижение уровня воды в этих реках и высыхание Аральского моря. «В результате произошли изменения в локальном климате, экосистеме рек и моря, сократилась численность флоры и фауны в их окрестностях, ухудшилось состояния здоровья населения. Существенно снизилось рыбохозяйственное значение самих рек (Амударьи и Сырдарьи) и Аральского моря, что привело к росту безработицы в рыбохозяйственном секторе экономики»,— отмечает Анна Стоногина, эксперт ИПК «Технопрогресс». По прогнозам к середине столетия объемы речного стока Амударьи сократятся на 10–15%, а Сырдарьи — на 6–10%.

Видеть, чем дышишь

Одной из острейших проблем является загрязнение воздуха. Разработанная ВОЗ модель отслеживания его качества подтверждает, что 87% населения планеты живет в районах, где качество воздуха выходит за пределы указанных в Рекомендациях организации норм. Такая статистика показывает, что загрязнение атмосферного воздуха — это не просто риск для здоровья людей, оно оказывает негативный эффект на всю мировую экономику, вызывая болезни и преждевременную смерть, снижает качество жизни, тем самым снижая и производительность труда, влияет на рост производства и доходов населения. По данным ВОЗ, загрязнение атмосферного воздуха приводит к смерти около 3 млн человек ежегодно и затрагивает все регионы мира.

«Существующие общепризнанные интегральные эколого-социально-экономические индикаторы устойчивого развития стран (например, Индекс скорректированных чистых накоплений, Adjusted Net Savings, Всемирного Банка) позволяют в количественной форме объективно оценить то, каким образом страны наращивают свои национальные сбережения с учетом истощения природных ресурсов и ущерба от загрязнения окружающей среды. В контексте данного показателя "подлинными сбережениями (активами)" стран являются не только промышленный, но также природный и человеческий капиталы. Поэтому преждевременная смертность от загрязнения воздуха представляет собой в первую очередь уменьшение человеческого капитала стран. Как и в случае деградации других форм капитала, эффект оценивается в соответствии с ожидаемой потерей дохода в течение срока службы данного актива. Всемирный Банк признал загрязнение воздуха самой смертоносной формой загрязнения окружающей среды и четвертым ведущим фактором риска преждевременной смерти во всем мире. По данным исследования Всемирного банка и Института показателей и оценки здоровья, в 2013 году эти смерти стоили мировой экономике около $225 млрд в потерянном трудовом доходе»,— говорит Вячеслав Кузьмин, ведущий специалист по охране труда и промышленной безопасности компании 3М в регионе Россия и СНГ.

Эту проблему зачастую называют главной на планете. Океан загрязняется физически (ежегодно туда попадает около 260 млн тонн пластика), биологически (чужеродными бактериями, микроорганизмами и органическими отходами), химически, нефтепродуктами и радиоактивными отходами, наконец, просто сброс отработанной воды с предприятий может вызвать локальное повышение температуры воды и спровоцировать гибель живых организмов. Такое воздействие не просто сказывается на объемах и качестве добываемых здесь ресурсов. Мировой океан — ключевое звено в жизнедеятельности человечества, а соответственно и в экономике.

В 2015 году Всемирный фонд дикой природы (WWF) оценил стоимость ресурсов Мирового океана в $24,2 трлн, отметив, что данная цифра занижена, поскольку многие ресурсы невозможно перевести в денежный эквивалент. Эксперты фонда рассчитали, что примерная стоимость товаров и услуг, «поставляемых» каждый год Мировым океаном, равна $2,5 трлн. Если принять эту цифру за ВВП Мирового океана, его можно будет считать седьмой экономикой в мире после США, Китая, Японии, Германии, Франции и Великобритании.

В поиске возможностей

Эксперты отмечают, что в поисках эколого-экономического баланса важен курс на социальную ответственность бизнеса, то есть минимизацию ущерба и своевременное решение экологических проблем. Кроме того, на основе мер по восстановлению экологии, как это ни парадоксально, может сформироваться новая отдельная экономическая отрасль. Это заметно на примере еще одной значительной экопроблемы — обращения с отходами.

Глобальный рынок переработки отходов, по оценке аналитиков Research & Markets, в 2018 году вырос более чем на 6%, до $282 млрд. Примерно столько же составили в прошлом году совокупные инвестиции в альтернативную энергетику, подсчитали эксперты REN21.

Сейчас такую отрасль пытаются сформировать и в России, в частности, в северных регионах страны. «Проблема особенно актуальна в Арктике. Особенности обращения с отходами в зоне вечной мерзлоты обусловлены отсутствием плодородных грунтов и низкими температурами, которые препятствуют естественному гниению. Захоронение мусора в вечномерзлых грунтах наносит серьезный ущерб окружающей среде»,— отмечает Александр Воротников, эксперт Проектного офиса развития Арктики.

Решением проблемы утилизации твердых коммунальных и производственных отходов может стать использование экотехнопарков (ЭТП). «Это комбинация высокотехнологичных предприятий по глубокой переработке отходов, которая производит продукцию из вторичного сырья, а также альтернативное топливо и энергию. Примерами могут служить ЭТП, уже созданные на территории Японии, Южной Кореи, Китая, Германии, Англии, Канады, Австралии и Бразилии. В России, в Мурманске, действует первый экотехнопарк за полярным кругом, который планирует производить топливо из отходов»,— заключает эксперт.

Ксения Потапова