Большие ожидания

Развитие малого бизнеса сегодня вряд ли возможно без поддержки государства, к такому выводу пришли эксперты, опрошенные BG. Но меры поддержки каждый трактует по-своему. Одни ждут прямых дотаций, другие полагают, что нужно бороться с монополизмом, а третьи считают, что достаточно просто не мешать.

Развитие малого и среднего бизнеса (МСБ) является стратегической задачей государства, так как именно он является фундаментом, на котором строится стабильная экономика. В странах с развитой экономикой субъекты малого и среднего бизнеса генерируют до 60% ВВП, в России это не более 22%, подсчитала Анна Ермолаева, заместитель директора банка «Восточный» по МСБ и региональному корпоративному бизнесу.

Все еще в отстающих

Александр Данилов, гендиректор ООО «Коворкинг Вест», приводит данные: в России число действующих ООО и ИП на апрель 2019 года составило 7 992 465 штук, по данным ФСИ. «Ресурс ФНС позволяет увидеть, что к малому и среднему бизнесу относится 6 141 283 предприятия, то есть около 76% от общего количества действующих. В США и других развитых странах доля малых предприятий составляет более 99%»,— говорит господин Данилов.

Екатерина Григорьева, директор по направлению «Оценка и финансовый консалтинг» группы компаний SRG, отмечает, что российский малый и средний бизнес существенно отличается от западного. «В России малый бизнес преимущественно охватывает сферу обслуживания, тогда как перерабатывающая промышленность или добыча полезных ископаемых охвачены крайне плохо. Вместе с тем по сравнению с США и странами Европы в России количество представителей МСБ значительно меньше. Так, в Европе государственная казна пополняется за счет налогов с малого бизнеса почти на 50%.Кроме того, рост количества МСБ в России существенно отстает от зарубежных показателей. К примеру, в России на 1000 человек приходится приблизительно 15 предприятий, тогда как в Европе — от 35 до 70. При этом число работников МСБ в России составляет около 20% против 70% в западных странах»,— приводит данные госпожа Григорьева.

Госпожа Ермолаева говорит, что тенденции 2019 года в сегменте МСБ являются прямым продолжением итогов 2018 года, который был очень продуктивным и одновременно очень сложным для сегмента. «Волатильность экономики, скачки курса, санкции — все это очень сильно сказалось на развитии малого бизнеса. И в то же время нельзя не отметить, что набирает обороты государственная поддержка предпринимательства, развиваются программы по субсидированию, продлеваются налоговые и надзорные каникулы»,— отмечает госпожа Ермолаева.

Новые обещания

Российское правительство не первый год декларирует поддержку малого предпринимательства. В 2016 году утверждена «Стратегия развития малого бизнеса до 2030 года» (распоряжение № 1083-р от 2.06.2016). С тех пор мало что изменилось, считают некоторые эксперты. Тем не менее госпожа Ермолаева полагает, что главный итог 2018 года — развитие малого бизнеса стало стратегическим проектом государства.

«В 2018 году были разработаны мероприятия на ближайшие пять лет, которые призваны стимулировать малое предпринимательство в стране. Среди них упрощение регистрации и отчетности, получение налоговых льгот и каникул, расширенный доступ к госзаказу, расширенный доступ к муниципальному имуществу (льготная аренда), помощь в участии в выставках, в обучении специалистов, льготные условия по кредитам для региональных представителей. Банки стараются не отступать от государства и развивают работу с сегментом МСБ, предлагают комплексное обслуживание клиентов, включающее в себя расчетное обслуживание и финансирование, также банки стараются предложить предпринимателям максимум услуг (расчетные, бухгалтерские, регистрационные услуги), чтобы максимально облегчить деятельности клиентов МСБ»,— перечисляет госпожа Ермолаева. Она отмечает, что в 2019 году продлены надзорные каникулы, введено страхование вкладов юридических лиц в банках, продлены субсидии субъектам МСБ. Малому бизнесу в ближайшее время дадут возможность использовать в качестве своего юридического адреса тот адрес, который был предоставлен банком при открытии расчетного счета. Также компании, отнесенные к субъектам МСБ, в качестве юридического смогут использовать адрес, предоставленный отделением почтовой связи. Это позволит отказаться от регистрации по массовым адресам, а также сэкономить на аренде офисов. «Кроме того, вступил закон о самозанятых. Самозанятых отнесли к субъектам малого предпринимательства с предоставлением соответствующих льгот и преференций. С 1 марта 2019 года в рамках Налогового кодекса РФ установлен новый режим налогообложения для самозанятых граждан. Самозанятые не будут сдавать отчетность и платить взносы. При этом они станут сообщать в ИФНС обо всех продажах и услугах с помощью специального мобильного приложения. С 1 сентября 2019 года будут введены штрафы за осуществление деятельности без получения статуса самозанятого. Вместо налогов и страховых взносов они будут уплачивать единый платеж»,— рассказывает госпожа Ермолаева. Размер платежа составит 4% с годовой выручки. Она уверена, что все это будет способствовать развитию малого бизнеса в РФ и делать его более привлекательным и доходным.

Банк «Восточный» провел исследование своей клиентской базы с целью определения ключевых потребностей представителей малого и среднего бизнеса и их ожиданий от банков. В ходе исследования были проанализированы модели поведения и профиль более 20 тыс. предпринимателей. Согласно данному исследованию, сегодня банк «Восточный» больше всего работает с предпринимателями из следующих отраслей: торгово-сервисные предприятия (доля 39,5%), строительство и ремонт (12,7%), консалтинг и услуги (7,64%), операции с недвижимостью (6,88%), сегмент общественного питания — кафе, рестораны (доля 1,81%), IT (1,61%), медицина (0,98%), производство мебели (0,53%). При этом самые активные предприниматели, которые чаще всего сотрудничают с банками,— предприятия торговли и компании, занимающиеся строительством, рассказала банкир. А свыше 36,4% от всех клиентов сегмента МСБ в банке «Восточный» — это стартапы или начинающие предприниматели.

Григорий Аветов, ректор школы бизнеса «Синергия», полагает, что в лидеры малого и среднего бизнеса в России сегодня входит сфера IT-услуг. «Очевидно, что со временем позиция сферы IT-услуг будет укрепляться. Это связано с развитием цифровых технологий, активным их внедрением во все сферы деятельности. Уже сейчас полноценное развитие бизнеса не представляется возможным без использования интернета. Что касается перспективных отраслей, чье развитие находится только в начале пути, но уже имеет устойчивую позицию на рынке малого бизнеса,— это в первую очередь бизнес-образование. Я имею возможность наблюдать за ситуацией изнутри. Только за январь — март текущего года спрос на услуги в сфере бизнес-образования вырос на 17%. Это очень хороший показатель, который дает право полагать, что в ближайшее время бизнес-образование также займет одну из лидирующих позиций»,— говорит он.

Председатель правления СДМ-банка Максим Солнцев отмечает: «Все уходят в онлайн. Но создание своей интернет-платформы — это очень дорогая штука, и самостоятельную разработку может себе позволить далеко не каждый бизнес. А вот иметь возможность быть представленными на таких площадках, как Wildberries, "Яндекс.Такси", работать и конкурировать — это уже вариант».

Татьяна Долякова, основатель агентства ProPersonnel, полагает, что наиболее активной господдержкой пользуется сельское хозяйство, а также отрасли, способствующие импортозамещению. «Главные сектора, где развивается малый и средний бизнес в России,— ритейл, розница продуктов питания и одежды; это видно и по рынку труда, где растет и число вакансий, и уровень зарплат в среднем выше на 15–20%. Основные направления господдержки малого и среднего бизнеса на федеральном и региональном уровнях — финансовые субсидии и компенсации (например, налоговые льготы для ИП по нескольким десятками видам деятельности), консультационная и экспертная помощь предпринимателям (консультации, конференции и ресурсы)»,— считает госпожа Долякова.

Александра Овчинникова, младший аналитик ИК «Фридом Финанс», говорит: «В настоящий момент МСБ поддерживается программой льготного кредитования под 8,5% годовых, возможен лизинга оборудования по льготным ставкам, предоставляются различные субсидии. Также хочу отметить, что в последнее время вводятся меры поддержки для социального предпринимательства. Например, в области спорта или по уходу за престарелыми».

На региональном уровне также декларируется помощь малому бизнесу. Например, в Ленобласти в прошлом году был создан Фонд поддержки предпринимательства и промышленности. Учредителями некоммерческой организации выступили комитеты экономического развития и инвестиционной деятельности и развития малого, среднего бизнеса и потребительского рынка.

Даниил Орехов, директор Фонда поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, рассказал, что объем выданных коммерческими банками кредитов малому бизнесу при гарантийной поддержке фонда в 2019 году составит более 765 млн рублей. «Портфель выданных микрозаймов — 343 млн рублей. По линии Фонда поддержки промышленности объем займов превысит 200 млн рублей. В ближайшие пять лет реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" финансовая поддержка малого и среднего бизнеса Ленинградской области будет увеличена в два раза по сравнению со стартовым 2019 годом. Все меры поддержки можно получить в фонде, который начинает работать как "единое окно" в июне»,— говорит господин Орехов. На объединенной площадке откроются центр поддержки предпринимательства, региональная микрокредитная организация, гарантийная организация, фонд развития промышленности, региональный центр инжиниринга, центр инноваций социальной сферы, МФЦ. Услуги будут интегрированы в единый комплекс, что позволит создать непрерывную систему сопровождения предпринимателей и граждан, планирующих заняться предпринимательской деятельностью.

Реальная практика

Однако большинство практикующих предпринимателей к декларируемым правительством рычагам помощи относится скептически. По их мнению, гораздо важнее — просто не мешать. «Поддержка со стороны властей должны быть очень простая — уменьшение контрольных действий, на подготовку к которым тратятся непомерные деньги и усилия. Этот шаг уже упростит жизнь небольшому бизнесу. Второе — снижение стоимости и повышение доступности кредитов. Создание бизнеса на собственные средства — невозможная задача, а ссудить деньги в банке для небольшого бизнеса, каким бы он ни был преуспевающим, практически нереально»,— говорит Андрей Лушников, президент ГК «Бестъ».

«Нужно убеждать людей, что в собственном бизнесе нет ничего страшного. Сейчас у нас мало предпринимателей, потому что люди не готовы рисковать, реализовывать свои идеи, предпочитая работать на кого-то, пусть и за небольшие деньги»,— считает Екатерина Запорожченко, коммерческий директор ГК Docklands Development.

Александр Данилов говорит, что сегодня правительство предоставляет специальные налоговые режимы (от самозанятых до патентов на виды деятельности). Налоговая нагрузка в таких режимах на доходы владельца МСБ в России существенно ниже, чем в ведущих странах мира. Патентный режим для ИП по определенным видам деятельности, упрощенная система налогообложения 6% от оборота или 15% от дохода, вкупе с налогообложением дивидендов в 13% предоставляет собственнику бизнеса уникальные возможности для работы. «Фактически в России владелец бизнеса выплачивает с дохода от своего бизнеса всего 19%! Даже Эстония, член ЕЭС, предоставляет менее выгодные условия — отчисления с дохода составляют 20%. Какая страна, кроме ОАЭ, может предоставить владельцу такие условия?»— спрашивает господин Данилов. Среди проблем для развития малого бизнеса он относит недостаточное финансирование деятельности — отсутствие доступных субсидий и грантов, сложности процедуры одобрения кредитов в банках и его высокая стоимость от 15% для нельготных отраслей. «Также сдерживают бизнес низкая доступность закупок монополистов и государственных учреждений, многочисленная отчетность по бизнесу (для ООО на УСН надо 25 раз в год отправлять данные в различные контролирующие органы), а также необходимость удержания и оплаты НДФЛ за работающих»,— перечисляет господин Данилов.

Максим Солнцев к проблемам относит и четкий тренд по консолидации ряда отраслей, что, безусловно, плохо для малого бизнеса. «Особенно это касается как раз торговли и сервиса. Сложно выживать и тем более развивать свой бизнес рядом с крупными ритейлерами в больших городах. То же самое и в ресторанном бизнесе: доля сетевых ресторанов у нас выше, чем в той же Испании или Италии»,— говорит господин Солнцев.

Директор компании «Жданов Групп» Евгений Жданов с коллегой согласен: «Строительство, основной сектор, от развития которого зависит экономика страны, не обещает ничего хорошего малому и среднему бизнесу, здесь все движется к монополизации, а это значит, что условия на рынке будут диктоваться строительными гигантами, остальные в лучшем случае будут работать у них на подряде. Если говорить о господдержке, то начиная с 2015 года она имеет тенденцию к снижению. Ежегодно государство выделяет более 10 млрд рублей на поддержку сектора малого и среднего бизнеса, но получить ее могут не все. Нередко начинающим малым предпринимателям для получения грантов рекомендуют заявлять не одну компанию, а проект, который представляют несколько организаций. Безусловно, меры господдержки очень важны, однако общая тенденция в развитии малого и среднего бизнеса в стране пока оставляет желать лучшего. Между тем во многих развитых странах малый и средний бизнес является ключевым звеном экономики, что требует постоянной и стабильной системы государственной поддержки. В этом смысле отличный пример — Китай, где доля МСБ в экономике страны составляет 60%. И мы вполне способны добиться подобных результатов».

Кирилл Орлов