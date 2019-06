Возраст как актив

Тренд на повышение доли пожилых людей в общей численности населения — не российская проблема, а мировая действительность. С одной стороны, это свидетельствует об удлинении жизни человека, с другой — о недостатке «новой крови». Интересно при этом не количество молодых и старых людей в обществе, а то, как использовать эффект взросления на пользу людям и экономике.

Существуют различия в определении старения между биологами, демографами и экономистами. Одни понимают это как комплекс процессов деградации в организме человека, другие — как возраст, за пределами которого ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) составит менее 15 лет, а третьи делят количество пожилых людей и детей на численность производительного населения и называют это коэффициентом демографической нагрузки.

Распространено мнение, что старение общества отрицательно влияет на экономический рост из-за выбытия рабочей силы и снижения производительности труда в связи с возрастным фактором. А затраты на пенсии, здравоохранение и соцзащиту усиливают давление на бюджет. При этом эмпирических подтверждений такой зависимости пока не много. «По некоторым оценкам экономистов в США, рост на 10% доли населения в возрасте 60+ снижает экономический рост, измеряемый в росте ВВП на душу населения, на 5,5%. По другим данным, старение населения США приводит к снижению годового роста ВВП на 0,6 п. п.»,— рассказывает научный руководитель международного центра экономики, управления и политики в области здоровья НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Екатерина Александрова. А если вовсе отвернуться от понятия «балласта» и рассмотреть возрастное население как целевую группу, становится понятно, что она обладает большим потенциалом в экономической жизни страны. В частности — сильными потребительскими характеристиками.

Золотая антилопа

Мы обратились в банки, в клиентской базе которых велика доля пожилых. Кредитные организации отметили растущую активность пенсионеров в получении кредитов вкупе с отличной платежной дисциплиной. Так, самым востребованным продуктом Совкомбанка в этой возрастной категории является денежный кредит для пенсионеров до 85 лет. «Они гораздо ответственнее относятся к своим обещаниям, кредитная культура у них существенно выше и количество дефолтов намного меньше по сравнению с молодежью»,— говорит главный управляющий директор Совкомбанка Андрей Спиваков.

В Почта-банк за кредитами в 2018 году обратилось на 53% больше пенсионеров, чем в 2017-м, сейчас они составляют 13% его заемщиков. «Они отличаются грамотным подходом к своему финансовому планированию, имеют стабильный, ни от чего не зависящий источник дохода»,— прокомментировали в пресс-службе кредитной организации. В Почта-банке обслуживается 4 млн пенсионеров, и это примерно треть его клиентской базы. 14% этих людей имеют вклады (30% от всех вкладчиков банка), и характерно, что с 2017 года средняя сумма этих вкладов стабильно растет.

Несмотря на существующие стереотипы восприятия, современные пенсионеры активно осваивают новые финансовые инструменты и технологии. «25% клиентов-пенсионеров регулярно используют дистанционные каналы банковского обслуживания. При этом подавляющее большинство — 75% — регулярно пользуется мобильным приложением»,— делятся статистикой в Почта-банке.

Но в силу доверчивости и неосведомленности эта группа часто становится объектом атак киберпреступников. Поэтому кредитные организации ведут усиленный контроль их операций и берут на себя функцию просвещения. Сбербанк, к примеру, в рамках программы «Активный возраст» публикует материалы, как не стать жертвой мошенников, а с марта этого года сотрудники проводят в отделениях лекции и семинары по социально значимым вопросам, в числе которых — кибербезопасность. «Мы придаем большое значение созданию интерфейсов, банковских продуктов и сервисов, понятных и удобных людям старшего поколения. Стараемся их обучать, делаем демоверсии и тренажеры»,— добавляют в Сбербанке.

По мнению экспертов, готовность пожилых людей к использованию новых технологий может стать движущей силой экономики. Об этом красноречиво говорит резюме проведенной в апреле конференции Объединения компаний индустрии услуг старшему поколению (НП «ОКИУСП») по рынку используемых ими технических решений: в 2018 году объем мирового рынка Aging Tech достиг $440 млрд, и в дальнейшем будет расти в экспоненциальной динамике. По данным опроса ОКИУСП, сегодня 86% пожилых людей готовы к использованию современных электронных устройств и сервисов, и наибольший интерес у них вызывает система «умный дом» с голосовым управлением, носимые устройства с датчиком падения, тревожной кнопкой и GPS-датчиком для отслеживания местоположения, а также интернет-сервисы с информацией, консультациями и готовыми решениями по адаптации к возрасту.

За рубежом активно продаются роботы-ассистенты, которые выполняют функции помощников по дому, а иногда и компаньонов. Да и опыт соседней Финляндии показывает, что высокотехнологичная продукция для возрастного населения имеет колоссальный потенциал. Использование голосовых технологий и чат-ботов, заменяющих, ежедневные визиты специалистов к пожилому человеку, по подсчетам главы компании Onerva Вилле Ниемиярви, экономит бюджету Хельсинки €12,7 млн в год. А по данным директора компании Komppi Марка Рота, благодаря инновационным сервисам количество пожилых финнов, которые нуждаются в постоянном наблюдении и из-за этого не могут жить дома, за семь лет уменьшилось на 22%.

Долго и счастливо

В России действует национальный проект «Демография» и, в частности, его поднаправление «Старшее поколение». Цель проекта — увеличить ожидаемую продолжительность здоровой жизни до 67 лет. Появление термина «здоровая жизнь» — самый важный разворот в социальной политике государства, считает Екатерина Александрова. Но как это часто бывает с «дорожными картами», детали их реализации непрозрачны, а главное — нет адекватных инструментов оценки их эффективности: достигнуты ли заложенные цели, а не показатели.

В России доля населения в возрасте старше 60 лет составляет 21,1% и прогноз до 2050 года — 29,9%. Для мужчин 60 лет ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) составляет 15,5 года, для женщин — 21 год. Медианный возраст населения — 38,7 года, прогноз до 2050 года — 41,4. Сравните с Японией, где рост ОПЖ и снижение рождаемости сдвинули медианный возраст с 26 лет в 1952 году до 48 в 2018-м, в Китае за тот же период — с 24 до 37, прогнозируемый к 2050 году — 48 лет.

Эти цифры сами по себе дают малое представление о действительности. Жить дольше вовсе не означает старения населения. Существует, например, понятие возрастной инфляции. «Эффект жить дольше и быть моложе называется возрастной инфляцией. Например, у 60-летнего индивида в 1935 году был намного более высокий риск смерти и более низкая продолжительность жизни, чем у 60-летнего индивида в 2019 году,— объясняет Екатерина Александрова.— Кроме того, идут возрастные сдвиги в идентичности (социальный статус) — увеличивается возраст, в котором люди берут на себя обязательства, такие как покупка недвижимости, женитьба, вступление в брак и дети».

Один из наиболее распространенных ответов «стареющему обществу» — увеличение официального пенсионного возраста, однако подобная мера не способна решить все проблемы, говорит госпожа Александрова. Нужны программы, чтобы поддержать тех, кто стареет; но есть также возрастающая потребность для более гибкой политики помочь рабочим старших возрастных групп — создание соответствующих рабочих мест, возможность гибкой или частичной занятости, переподготовка и обучение.

В России по этому вопросу нет «политики партии» — решается проблема точечно отдельными региональными программами. Но опыт пилотных проектов в дальнейшем можно будет масштабировать. Так, с 2018 года в столице действует программа мэра Москвы «Московское долголетие», направленная на расширение возможностей участия старшего поколения в культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и досуговых мероприятиях. Изначально проект задумывался как досуговый, но сейчас он все более развивается в сторону образовательного и оздоровительного, делятся в Департаменте труда и социальной защиты населения города. Как замечает Владимир Филиппов, заместитель руководителя департамента, у целевой группы очень высок запрос на обучение и допобразование. За полтора года существующий в рамках проекта «Серебряный университет» выпустил более 12 тыс. выпускников, средний возраст слушателей программ — 62 года. Задействованы преподаватели МГПУ, РАНХиГС, Академии социального управления, школы города Москвы, МГУ им. Ломоносова, Министерство финансов РФ, РЭУ им. Плеханова, Российский государственный гуманитарный университет — всего 113 педагогов. А слушателям предлагают 69 программ, в числе которых нововведения этого года — обучение профессии «Консультант в области развития цифровой грамотности населения (Цифровой куратор)» и запуск программ профессиональной переподготовки для людей, имеющих высшее образование: «Педагогическая деятельность: репетиторство», «Домашнее обучение и воспитание (гувернерство)», «Экскурсоведение», «Социальное предпринимательство», «Предпринимательская деятельность в малом и среднем бизнесе», «Основы тьюторской деятельности» и «Педагог дополнительного образования».

Суммарно в ветвях программы задействовано более 5 тыс. преподавателей (4335 в госорганизациях, 764 в коммерческих и НКО) и более 1,2 тыс. городских учреждений: школ, культурных центров, библиотек, парков, поликлиник. «А с этого года к нам присоединились 11 вузов, театры, музеи. В 572 образовательных учреждениях города открыто 4,6 тыс. учебных групп: английский язык, гимнастика, "Здорово жить", информационные технологии, ОФП, пение, рисование, скандинавская ходьба, танцы, фитнес и тренажеры, художественно-прикладное творчество, шахматы и шашки. Почти 92 тыс. пенсионеров в Москве село за школьные парты. Более 28 тыс. москвичей старшего возраста изучают в школах информационные технологии, более 18 тыс. — английский язык»,— гордится господин Филиппов.

Пенсионеры активно используют электронные сервисы, тем самым разгружая офисы Госуслуг. Оплата коммунальных услуг, передача счетчиков, запись на прием к врачу, заказ продуктов на дом — все это они умеют делать через интернет, отвечает на вопросы об эффективности проекта Владимир Филиппов. Кроме того, город экономит на здравоохранении: по проведенному опросу, 35,7% участников «Московского долголетия» отметили, что у них улучшились настроение и общее самочувствие. «Проект укрепляет межпоколенческие отношения: во-первых, много молодых преподавателей занимается со старшими москвичами в его рамках, во-вторых, пенсионеры, которые постоянно учатся и развиваются, становятся более интересными для своих детей и внуков»,— заключает он.

Keep doing it

Вопрос обучения и карьерного консультирования имеет ключевое значение в продолжении деловой активности людей зрелого возраста, которые хотят и должны иметь возможность выступать не только потребителями, но и создателями товаров и услуг. В России активное осознание проблемы трудовой адаптации пожилых началось лишь год назад, на пике дебатов о действующей ныне реформе по повышению пенсионного возраста. Аналитика показала наличие ощутимых барьеров не рынке труда не только пенсионеров, но и для людей предпенсионного возраста.

Так, в исследовании HeadHunter, опубликованном осенью 2018 года, говорится, что у соискателей старше 45 лет время поиска работы в 40% случаев составляет более полугода. В то время как вероятность найти работу в течение недели у этой группы — всего 9%. Сравните с возрастной категорией 25–34 года: здесь большинство резюме конвертируется в должность в недельный срок — у 26% опрошенных, а дольше полугода ищут работу лишь 15%. В ходе опроса больше половины пользователей старше 45 лет в числе основных проблем при поиске работы называют низкий уровень оплаты труда на доступных вакансиях, затем следуют ограниченность выбора мест работы по территориальному признаку и степени транспортной доступности, а также высокая конкуренция в их сфере деятельности. 27% опрошенных признались, что им сложно найти работу с прозрачными условиями труда, и столько же сталкивались с теми или иными отказами в трудоустройстве из-за возраста.

Наличие у работодателей предубеждений против возрастных сотрудников и их дискриминацию больше не отрицают. «Рынку труда присущ эйджизм,— говорят в Сбербанке.— В то же время "качество" сотрудников старшего возраста в РФ довольно высокое: их отличают высокий уровень образования, развитые социальные навыки, сравнительно хорошее владение компьютером. Работодатели отмечают их системность (наследие советского образования и опыта работы), исполнительность, ответственность». При этом сами соискатели с трудом могут себя презентовать.

Ирина Жильникова, руководитель пресс-службы HeadHunter по Северо-Западу, приводит аналитику сервиса hh.ru: «В феврале — апреле текущего года доля резюме, открытых или обновленных соискателями в возрасте от 60 до 75 лет, составила всего 1% от общего количества резюме, размещенных за этот же период в России. На долю резюме работников 55 лет и старше пришлось 3%». Примечательно, что 71% резюме среди соискателей старше 60 лет выставляют мужчины. «Если посмотреть, в каких профобластях численно больше соискателей в возрасте 60 лет и старше, то лидируют сферы производства (14% от всех резюме кандидатов этой возрастной группы), строительства и недвижимости (13%), административный персонал (11%), профобласти транспорта и логистики, безопасности, бухгалтерии и управленческого учета предприятия (по 7% на каждую)»,— добавляет госпожа Жильникова.

Интерес работодателей к возрастным профессионалам пока активнее проявляется в офлайне. Так, например, на ярмарке вакансий для пожилых людей, прошедшей в апреле под патронажем Центра занятости населения Санкт-Петербурга, они прицельно искали таких специалистов. По мнению некоторых участников, ярмарки вакансий для людей предпенсионного и пенсионного возраста зачастую эффективнее, чем те, что рассчитаны на молодежь: «У нас крупное предприятие, и на рабочих специальностях много возрастных специалистов. И если у молодежи такие вакансии, как оператор котельной или слесарь по ремонту теплосетей, не особенно популярны, то представители старшего поколения готовы этим заниматься. Конечно, мы с радостью берем людей знающих, но если опыта нет, то можно переквалифицироваться. Для работы достаточно пройти обучение, которое занимает от одного до нескольких месяцев, и получить удостоверение». А ГУП «УВО Минтранса России» предлагало вакансии по обеспечению безопасности в объектах транспортной инфраструктуры — это автобусные парки, морские порты, мосты. «Люди старшего возраста более опытные, осознаннее выбирают работу, более внимательные и ответственные. Главная компетенция наших сотрудников — это ответственность, потому что работа серьезная»,— комментировал начальник одного из отделений Северо-Западного филиала компании Михаил Гупалов.

По данным Центра занятости населения Петербурга, в дни мероприятия компании получили около 600 анкет, больше всего из которых были направлены в адрес петербургского «Пассажиравтотранса» и ООО «Система Забота». Среди 40 предприятий-участников были и крупнейшие ГУПы, и частные компании, такие как СПАО «РЕСО-Гарантия», ООО «Питеравто».

В Сбербанке тоже видят потенциал в области трудоустройства пожилых. «В планах развития нашего проекта "Активный возраст" есть задача развития рынка труда для людей старшего возраста. Мы провели предварительные переговоры и совместно с партнерами готовы формировать job-борды с релевантными вакансиями для этой аудитории»,— сообщили в пресс-службе компании.

Чтобы максимизировать преимущества долголетия, говорит Екатерина Александрова, нужно по-новому взглянуть и на систему образования, и на карьерные траектории, на общественное отношение к явлению, гарантируя, что сегодняшние молодые поколения могут жить настолько долго и здоровыми, насколько возможно.

Елена Большакова