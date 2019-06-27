Отдых по-царски

В Объединенных Арабских Эмиратах «самое-самое» встречается на каждом шагу: здесь самые высокие в мире небоскребы, самый роскошный шопинг, самые быстрые машины, самые современные системы безопасности, самые яркие впечатления. И самый изысканный отдых. В Дубае, крупнейшем городе ОАЭ, всем гостям обеспечено пребывание в условиях высочайшего комфорта и услуги квалифицированного персонала: от портье на ресепшен до няни для ребенка или персонального байера.

Идеальное место

Комплекс Caesars Bluewaters Dubai — одно из лучших мест для отдыха в ОАЭ. Он расположен на искусственном острове Bluewaters, который соединен с сушей мостом, и имеет собственный песчаный пляж. Комплекс состоит из двух отелей премиум-класса: Caesars Palace Bluewaters Dubai, Caesars Resort Bluewaters Dubai и апартаментов с обслуживанием, которые представляют собой резиденции в Caesars Palace. На территории Caesars Bluewaters Dubai разместились 12 ресторанов, спа-центр Qua Spa и концертный зал Ротонда. Caesars Bluewaters Dubai является первым отельным комплексом легендарного бренда Caesars за пределами США.

Самых требовательных гостей не разочаруют номера люкс в Caesars Palace с их изысканным дизайном и обилием натуральных материалов. Семьям понравятся просторные номера в Caesars Resort Bluewaters Dubai или удобные и уютные апартаменты Caesars Palace с одной, двумя, тремя или четырьмя спальнями. У проживающих в апартаментах есть доступ к частному бассейну.

Вид на бассейн в отеле Caesars Bluewaters Dubai Фото: пресс-служба отеля

Отель прекрасно подходит и для деловых встреч. В Caesars Palace Bluewaters Dubai имеется оборудованный по последнему слову техники бизнес-центр и три конференц-зала. В выставочном пространстве есть также банкетный зал размером 850 кв. м, в котором также проводятся встречи и мероприятия.

Высокая кухня

Самый известный на территории Caesars Bluewaters Dubai ресторан — «Адская кухня» Гордона Рамзи Фото: пресс-служба отеля

На территории Caesars Bluewaters Dubai расположено 12 превосходных ресторанов и баров. Самый известный из них — ресторан «Адская кухня» Гордона Рамзи, обладателя нескольких звезд Michelin, известного телеведущего и экспериментатора. Кулинар мирового класса показывает гостям представления в духе своего реалити-шоу. В «Адской кухне» подают фирменные блюда Рамзи, включая «Говядину Веллингтон», «Яйца в Чистилище» и сладкий «Небесный пудинг» из ирисок. Этот ресторан — любимое место туристов и местных жителей.

Ресторан японской кухни, который располагается на террасе на крыше, радует гостей не только вкуснейшими азиатскими блюдами, но и чудесным видом на Персидский залив. Это идеальное место для ужина на закате и afterparty. Гостям подают мясные и рыбные деликатесы: татаки вагью из мраморной говядины и севиче из сибаса с икрой и соевым соусом, а также фирменные суши-роллы с креветочным попкорном и глазурью из манго.

Из комплекса Caesars Bluewaters Dubai открываются шикарные виды на город Фото: пресс-служба отеля

Отдельного внимания заслуживает Havana Social Club, где в спокойной обстановке можно выкурить коллекционную сигару, попробовать знаменитые крепкие напитки Карибского бассейна и послушать латиноамериканскую музыку.

Красота и здоровье

В спа сделают все, чтобы гости забыли о стрессах и перенеслись в мир красоты, благополучия и здоровья Фото: пресс-служба отеля

Для многих неотъемлемая часть отдыха — это процедуры, направленные на восстановление и омоложение организма. Тем, для кого релаксация имеет первостепенное значение, понравится Qua Spa. Здесь сделают все, чтобы гости забыли о стрессах и перенеслись в мир красоты, благополучия и здоровья.

В Qua Spa разработаны методы восстановления эмоционального и физического баланса, основанные на древних энергетических практиках. Применяется тут и необычная методика коррекции фигуры при помощи Psammo Concept Quartz Bed —технология сжигания до 600 калорий за сеанс.

Номера отелей с их изысканным дизайном и обилием натуральных материалов не разочаруют даже самых требовательных гостей Фото: пресс-служба отеля

Во всех процедурах для лица в Qua Spa используются продукты Carol Joy London. Кэрол Джой — известнейший специалист в области антивозрастного ухода, создатель коллекции средств ухода за кожей, волосами и ногтями, изготовленных на основе уникальных компонентов. Маски, сыворотки и кремы от Carol Joy London с экстрактом масла золотого проса с плантации Шри-Ланки или чистым коллагеном подтягивают кожу и придают ей сияние уже после первой процедуры.

А для тех, кто привык к регулярным спортивным тренировкам, в отеле действует фитнес-центр с многофункциональным оборудованием Technogym.

Развлекательные программы для детей и взрослых

Дети любого возраста смогут найти увлекательное занятие в этом веселом месте Фото: пресс-служба отеля

В Caesars Bluewaters Dubai даже самым юным гостям никогда не бывает скучно. Здесь созданы идеальные условия для семей с детьми. Воспитатели, аниматоры и няни, работающие в детском клубе, позаботятся о малышах и организуют для них множество интересных мероприятий. Разбить палатку и лагерь, как бедуин? Построить свою Пизанскую башню в Empire Club? Потанцевать? Дети любого возраста смогут найти увлекательное занятие в этом веселом месте.

В модном отельном клубе ROAM подросткам никогда не бывает скучно Фото: пресс-служба отеля

Также на территории отеля располагается модный клуб для подростков – ROAM. Это идеальное место для тинэйджеров, где им никогда не будет скучно. День подростка в ROAM может начаться с утренней йоги, продолжиться каякингом, пляжным волейболом или фотоохотой, а закончиться на римской вечеринке.

Концертный зал Ротонда, расположенный на территории отеля, рассчитан на 500 мест. Здесь выступают звезды со всего мира Фото: пресс-служба отеля

Шоу и концерты для взрослых и детей проходят в Ротонде — концертном зале на 500 мест, которые располагаются по кругу, как в древнегреческом театре. В Ротонде выступают артисты со всего света.

На воде и под водой

У тех, кто предпочитает спокойному пляжному времяпрепровождению занятия водным спортом, есть широкий выбор: вейкбординг, гидроциклы, водные лыжи, флайбординг, реактивный ранец, банан, погружение с аквалангом. Кажется, здесь доступны все водные развлечения, которые только существуют.

Летний отдых — это выгодно!

Новый курорт Дубая предлагает специальные цены на семейные номера, а также дарит постояльцам до 12 лет билеты в тематические парки.