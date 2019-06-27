Отдых по-царски

В Объединенных Арабских Эмиратах «самое-самое» встречается на каждом шагу: здесь самые высокие в мире небоскребы, самый роскошный шопинг, самые быстрые машины, самые современные системы безопасности, самые яркие впечатления. И самый изысканный отдых. В Дубае, крупнейшем городе ОАЭ, всем гостям обеспечено пребывание в условиях высочайшего комфорта и услуги квалифицированного персонала: от портье на ресепшен до няни для ребенка или персонального байера.
Идеальное место
Комплекс Caesars Bluewaters Dubai — одно из лучших мест для отдыха в ОАЭ. Он расположен на искусственном острове Bluewaters, который соединен с сушей мостом, и имеет собственный песчаный пляж. Комплекс состоит из двух отелей премиум-класса: Caesars Palace Bluewaters Dubai, Caesars Resort Bluewaters Dubai и апартаментов с обслуживанием, которые представляют собой резиденции в Caesars Palace. На территории Caesars Bluewaters Dubai разместились 12 ресторанов, спа-центр Qua Spa и концертный зал Ротонда. Caesars Bluewaters Dubai является первым отельным комплексом легендарного бренда Caesars за пределами США.
Самых требовательных гостей не разочаруют номера люкс в Caesars Palace с их изысканным дизайном и обилием натуральных материалов. Семьям понравятся просторные номера в Caesars Resort Bluewaters Dubai или удобные и уютные апартаменты Caesars Palace с одной, двумя, тремя или четырьмя спальнями. У проживающих в апартаментах есть доступ к частному бассейну.
Отель прекрасно подходит и для деловых встреч. В Caesars Palace Bluewaters Dubai имеется оборудованный по последнему слову техники бизнес-центр и три конференц-зала. В выставочном пространстве есть также банкетный зал размером 850 кв. м, в котором также проводятся встречи и мероприятия.
Высокая кухня
Фото: пресс-служба отеля
На территории Caesars Bluewaters Dubai расположено 12 превосходных ресторанов и баров. Самый известный из них — ресторан «Адская кухня» Гордона Рамзи, обладателя нескольких звезд Michelin, известного телеведущего и экспериментатора. Кулинар мирового класса показывает гостям представления в духе своего реалити-шоу. В «Адской кухне» подают фирменные блюда Рамзи, включая «Говядину Веллингтон», «Яйца в Чистилище» и сладкий «Небесный пудинг» из ирисок. Этот ресторан — любимое место туристов и местных жителей.
Ресторан японской кухни, который располагается на террасе на крыше, радует гостей не только вкуснейшими азиатскими блюдами, но и чудесным видом на Персидский залив. Это идеальное место для ужина на закате и afterparty. Гостям подают мясные и рыбные деликатесы: татаки вагью из мраморной говядины и севиче из сибаса с икрой и соевым соусом, а также фирменные суши-роллы с креветочным попкорном и глазурью из манго.
Отдельного внимания заслуживает Havana Social Club, где в спокойной обстановке можно выкурить коллекционную сигару, попробовать знаменитые крепкие напитки Карибского бассейна и послушать латиноамериканскую музыку.
Красота и здоровье
Фото: пресс-служба отеля
Для многих неотъемлемая часть отдыха — это процедуры, направленные на восстановление и омоложение организма. Тем, для кого релаксация имеет первостепенное значение, понравится Qua Spa. Здесь сделают все, чтобы гости забыли о стрессах и перенеслись в мир красоты, благополучия и здоровья.
В Qua Spa разработаны методы восстановления эмоционального и физического баланса, основанные на древних энергетических практиках. Применяется тут и необычная методика коррекции фигуры при помощи Psammo Concept Quartz Bed —технология сжигания до 600 калорий за сеанс.
Фото: пресс-служба отеля
Во всех процедурах для лица в Qua Spa используются продукты Carol Joy London. Кэрол Джой — известнейший специалист в области антивозрастного ухода, создатель коллекции средств ухода за кожей, волосами и ногтями, изготовленных на основе уникальных компонентов. Маски, сыворотки и кремы от Carol Joy London с экстрактом масла золотого проса с плантации Шри-Ланки или чистым коллагеном подтягивают кожу и придают ей сияние уже после первой процедуры.
А для тех, кто привык к регулярным спортивным тренировкам, в отеле действует фитнес-центр с многофункциональным оборудованием Technogym.
Развлекательные программы для детей и взрослых
Фото: пресс-служба отеля
В Caesars Bluewaters Dubai даже самым юным гостям никогда не бывает скучно. Здесь созданы идеальные условия для семей с детьми. Воспитатели, аниматоры и няни, работающие в детском клубе, позаботятся о малышах и организуют для них множество интересных мероприятий. Разбить палатку и лагерь, как бедуин? Построить свою Пизанскую башню в Empire Club? Потанцевать? Дети любого возраста смогут найти увлекательное занятие в этом веселом месте.
Также на территории отеля располагается модный клуб для подростков – ROAM. Это идеальное место для тинэйджеров, где им никогда не будет скучно. День подростка в ROAM может начаться с утренней йоги, продолжиться каякингом, пляжным волейболом или фотоохотой, а закончиться на римской вечеринке.
Фото: пресс-служба отеля
Шоу и концерты для взрослых и детей проходят в Ротонде — концертном зале на 500 мест, которые располагаются по кругу, как в древнегреческом театре. В Ротонде выступают артисты со всего света.
На воде и под водой
У тех, кто предпочитает спокойному пляжному времяпрепровождению занятия водным спортом, есть широкий выбор: вейкбординг, гидроциклы, водные лыжи, флайбординг, реактивный ранец, банан, погружение с аквалангом. Кажется, здесь доступны все водные развлечения, которые только существуют.
Летний отдых — это выгодно!
Новый курорт Дубая предлагает специальные цены на семейные номера, а также дарит постояльцам до 12 лет билеты в тематические парки.
Обо всех предложениях можно узнать на сайте caesars.com/dubai, по электронной почте stay@caesarsdubai.ae или по телефону +9714 556 6666.
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