27 июня, четверг
Войти в профиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

9
Caesars Bluewaters Dubai, расположенный на искусственном острове Bluewaters,— одно из лучших мест для отдыха в ОАЭ

Фото: пресс-служба отеля

Отдых по-царски

В отеле Caesars Bluewaters Dubai на берегу Персидского залива

"Стиль Travel". Приложение от , стр. 16

В Объединенных Арабских Эмиратах «самое-самое» встречается на каждом шагу: здесь самые высокие в мире небоскребы, самый роскошный шопинг, самые быстрые машины, самые современные системы безопасности, самые яркие впечатления. И самый изысканный отдых. В Дубае, крупнейшем городе ОАЭ, всем гостям обеспечено пребывание в условиях высочайшего комфорта и услуги квалифицированного персонала: от портье на ресепшен до няни для ребенка или персонального байера.


Идеальное место


Комплекс Caesars Bluewaters Dubai — одно из лучших мест для отдыха в ОАЭ. Он расположен на искусственном острове Bluewaters, который соединен с сушей мостом, и имеет собственный песчаный пляж. Комплекс состоит из двух отелей премиум-класса: Caesars Palace Bluewaters Dubai, Caesars Resort Bluewaters Dubai и апартаментов с обслуживанием, которые представляют собой резиденции в Caesars Palace. На территории Caesars Bluewaters Dubai разместились 12 ресторанов, спа-центр Qua Spa и концертный зал Ротонда. Caesars Bluewaters Dubai является первым отельным комплексом легендарного бренда Caesars за пределами США.



Самых требовательных гостей не разочаруют номера люкс в Caesars Palace с их изысканным дизайном и обилием натуральных материалов. Семьям понравятся просторные номера в Caesars Resort Bluewaters Dubai или удобные и уютные апартаменты Caesars Palace с одной, двумя, тремя или четырьмя спальнями. У проживающих в апартаментах есть доступ к частному бассейну.

Вид на бассейн в отеле Caesars Bluewaters Dubai

Вид на бассейн в отеле Caesars Bluewaters Dubai

Фото: пресс-служба отеля

Отель прекрасно подходит и для деловых встреч. В Caesars Palace Bluewaters Dubai имеется оборудованный по последнему слову техники бизнес-центр и три конференц-зала. В выставочном пространстве есть также банкетный зал размером 850 кв. м, в котором также проводятся встречи и мероприятия.

Высокая кухня


Самый известный на территории Caesars Bluewaters Dubai ресторан — «Адская кухня» Гордона Рамзи

Самый известный на территории Caesars Bluewaters Dubai ресторан — «Адская кухня» Гордона Рамзи

Фото: пресс-служба отеля

На территории Caesars Bluewaters Dubai расположено 12 превосходных ресторанов и баров. Самый известный из них — ресторан «Адская кухня» Гордона Рамзи, обладателя нескольких звезд Michelin, известного телеведущего и экспериментатора. Кулинар мирового класса показывает гостям представления в духе своего реалити-шоу. В «Адской кухне» подают фирменные блюда Рамзи, включая «Говядину Веллингтон», «Яйца в Чистилище» и сладкий «Небесный пудинг» из ирисок. Этот ресторан — любимое место туристов и местных жителей.

Ресторан японской кухни, который располагается на террасе на крыше, радует гостей не только вкуснейшими азиатскими блюдами, но и чудесным видом на Персидский залив. Это идеальное место для ужина на закате и afterparty. Гостям подают мясные и рыбные деликатесы: татаки вагью из мраморной говядины и севиче из сибаса с икрой и соевым соусом, а также фирменные суши-роллы с креветочным попкорном и глазурью из манго.

Из комплекса Caesars Bluewaters Dubai открываются шикарные виды на город

Из комплекса Caesars Bluewaters Dubai открываются шикарные виды на город

Фото: пресс-служба отеля

Отдельного внимания заслуживает Havana Social Club, где в спокойной обстановке можно выкурить коллекционную сигару, попробовать знаменитые крепкие напитки Карибского бассейна и послушать латиноамериканскую музыку.

Красота и здоровье


В спа сделают все, чтобы гости забыли о стрессах и перенеслись в мир красоты, благополучия и здоровья

В спа сделают все, чтобы гости забыли о стрессах и перенеслись в мир красоты, благополучия и здоровья

Фото: пресс-служба отеля

Для многих неотъемлемая часть отдыха — это процедуры, направленные на восстановление и омоложение организма. Тем, для кого релаксация имеет первостепенное значение, понравится Qua Spa. Здесь сделают все, чтобы гости забыли о стрессах и перенеслись в мир красоты, благополучия и здоровья.

В Qua Spa разработаны методы восстановления эмоционального и физического баланса, основанные на древних энергетических практиках. Применяется тут и необычная методика коррекции фигуры при помощи Psammo Concept Quartz Bed —технология сжигания до 600 калорий за сеанс.

Номера отелей с их изысканным дизайном и обилием натуральных материалов не разочаруют даже самых требовательных гостей

Номера отелей с их изысканным дизайном и обилием натуральных материалов не разочаруют даже самых требовательных гостей

Фото: пресс-служба отеля

Во всех процедурах для лица в Qua Spa используются продукты Carol Joy London. Кэрол Джой — известнейший специалист в области антивозрастного ухода, создатель коллекции средств ухода за кожей, волосами и ногтями, изготовленных на основе уникальных компонентов. Маски, сыворотки и кремы от Carol Joy London с экстрактом масла золотого проса с плантации Шри-Ланки или чистым коллагеном подтягивают кожу и придают ей сияние уже после первой процедуры.

А для тех, кто привык к регулярным спортивным тренировкам, в отеле действует фитнес-центр с многофункциональным оборудованием Technogym.

Развлекательные программы для детей и взрослых


Дети любого возраста смогут найти увлекательное занятие в этом веселом месте

Дети любого возраста смогут найти увлекательное занятие в этом веселом месте

Фото: пресс-служба отеля

В Caesars Bluewaters Dubai даже самым юным гостям никогда не бывает скучно. Здесь созданы идеальные условия для семей с детьми. Воспитатели, аниматоры и няни, работающие в детском клубе, позаботятся о малышах и организуют для них множество интересных мероприятий. Разбить палатку и лагерь, как бедуин? Построить свою Пизанскую башню в Empire Club? Потанцевать? Дети любого возраста смогут найти увлекательное занятие в этом веселом месте.

В модном отельном клубе ROAM подросткам никогда не бывает скучно

В модном отельном клубе ROAM подросткам никогда не бывает скучно

Фото: пресс-служба отеля

Также на территории отеля располагается модный клуб для подростков – ROAM. Это идеальное место для тинэйджеров, где им никогда не будет скучно. День подростка в ROAM может начаться с утренней йоги, продолжиться каякингом, пляжным волейболом или фотоохотой, а закончиться на римской вечеринке.

Концертный зал Ротонда, расположенный на территории отеля, рассчитан на 500 мест. Здесь выступают звезды со всего мира

Концертный зал Ротонда, расположенный на территории отеля, рассчитан на 500 мест. Здесь выступают звезды со всего мира

Фото: пресс-служба отеля

Шоу и концерты для взрослых и детей проходят в Ротонде — концертном зале на 500 мест, которые располагаются по кругу, как в древнегреческом театре. В Ротонде выступают артисты со всего света.

На воде и под водой


У тех, кто предпочитает спокойному пляжному времяпрепровождению занятия водным спортом, есть широкий выбор: вейкбординг, гидроциклы, водные лыжи, флайбординг, реактивный ранец, банан, погружение с аквалангом. Кажется, здесь доступны все водные развлечения, которые только существуют.

Летний отдых — это выгодно!


Новый курорт Дубая предлагает специальные цены на семейные номера, а также дарит постояльцам до 12 лет билеты в тематические парки.

Обо всех предложениях можно узнать на сайте caesars.com/dubai, по электронной почте stay@caesarsdubai.ae или по телефону +9714 556 6666.

Комментарии

Печать

PDF-версия

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя