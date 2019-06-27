Классика и стиль — пожалуй, эти слова лучше всего подходят для описания Baglioni Hotel Carlton в Милане. Среди неоспоримых достоинств этого пятизвездного отеля — его расположение: совсем рядом находится знаменитая Via della Spiga с лучшими бутиками и магазинами Милана. В непосредственной близости — Дуомо, «Ла Скала» и все главные достопримечательности города. Построенный известным итальянским архитектором Раджьюре, этот отель принимает гостей почти 60 лет. Антикварная мебель, мрамор, бронза, созданная вручную мозаика в ванных комнатах, канделябры и люстры муранского стекла — в интерьерах отеля стиль Art Deco удачно сочетается с современными дизайнерскими решениями

В отеле 87 номеров и люксов. Номера Grand Deluxe оформлены в современном стиле, а в люксах бережно сохранен стиль Art Deco, их интерьеры украшены дорогими материалами и предметами интерьера, антикварными или сделанными на заказ.

В номере отеля Baglioni Hotel Carlton Фото: пресс-служба отеля

Гордостью отеля является недавно обновленный Montenapoleone Terrace Suite. Этот просторный номер площадью 120 кв. м с собственной огромной террасой, выходящей на пешеходную улицу, пожалуй, наиболее востребованный и элегантный в отеле. К безупречному дизайну прилагаются и соответствующие услуги: бесплатный трансфер на лимузине из аэропорта, подарки, глажка вещей, распаковка чемоданов и многое другое. Дети до 16 лет размещаются в номере без дополнительной оплаты. В декоре Montenapoleone Terrace Suite присутствуют текстиль и предметы интерьера из коллекции Gianfranco Ferre Home, в ванной для гостей приготовлены косметика Dellaluna и халаты Etro. Для детей предусмотрены сюрпризы, игры и подарки. Завтрак или ужин может быть сервирован на живописной террасе номера.

В одном из ресторанов отеля Baglioni Hotel Carlton Фото: пресс-служба отеля

Культовое Caffe Baglioni также было недавно обновлено, миланский стиль подчеркивают элементы декора: оттенки черного, серого и светло-голубые тона, детали интерьера, характерные для сигарной комнаты середины прошлого века и необычные дизайнерские кресла. Элегантное кафе и терраса после обновления сохранили атмосферу 1960-х годов и по-прежнему популярны у гостей и местных жителей. Аперитив, деловая встреча или дружеские посиделки — в Caffe Baglioni подают коктейли и легкие закуски. Для сторонников здорового образа жизни есть веганские блюда, освежающие салаты, десерты. Не забыты и классические миланские блюда в новой интерпретации.

В одном из ресторанов отеля Baglioni Hotel Carlton Фото: пресс-служба отеля

В Baglioni Hotel Carlton действует собственный спа-центр Spiga 8 SPA, который открыт не только для гостей отеля. Он предлагает велнес-программы и процедуры по уходу за лицом и телом. В спа используются антивозрастная итальянская косметика Insium и продукты испанского бренда Natura Bisse.

Интерьер в отеле Baglioni Hotel Carlton Фото: пресс-служба отеля

Хотя Baglioni Hotel Carlton не позиционируется как семейный, гостям с детьми тут уделяют особое внимание. При регистрации дети получают собственный паспорт, куда можно собирать наклейки из отелей Baglioni, расположенных в разных городах Италии. Родители оценят удобные совмещенные комнаты и просторные люксы (в номер по просьбе гостей поставят детскую кроватку). Обеспечено и специальное питание: помимо обычных для пятизвездных отелей услуг в ресторане и баре имеется детское меню. В отеле можно воспользоваться услугами няни. Детям и подросткам будут интересны туры и экскурсии, предлагаемые постояльцам, например «По следам Леонардо да Винчи» или Ferrari Tour с посещением озера Комо.

Алина Трофимова