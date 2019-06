«Artists Need to Create on the Same Scale that Society Has the Capacity to Destroy: Mare Nostrum» Венеция, Chiesa delle Penitenti, до 24 ноября

В рамках параллельной программы 58-й Венецианской биеннале открыта выставка «Artists Need to Create on the Same Scale that Society Has the Capacity to Destroy: Mare Nostrum», организатором которой выступило независимое американское арт-издание The Brooklyn Rail. Англоязычная часть названия гласит: «Художники должны создавать в том же масштабе, в котором общество способно разрушать» — и позаимствована из работы художницы Лорен Бон, представляющей собой надпись из красных неоновых трубок, которую можно увидеть в экспозиции (Mare Nostrum, то есть «Наше море» — латинское наименование Средиземного моря). Выставка разместилась в церкви XVIII века Chiesa delle Penitenti, впервые открытой для публики после реставрации, а также в церковном дворе позади храма. Показанные на ней работы объединены чрезвычайно актуальной темой — влияние человека на окружающую среду, экологические проблемы и пути их решения.

В день открытия здесь представили перформанс художники Томас Ву и Риркрит Тиравания, один из родоначальников так называемого искусства взаимодействия (или партиципаторное искусство, что подразумевает как совместные действия, участие, так и активную общественную позицию). Соавторы готовили суп фо бо с итальянскими макаронами, раздавая его с металлических столов для пинг-понга всем желающим. По просьбе «Коммерсантъ. Арт» художники рассказали подробнее о своей практике, а также создали уникальную работу для обложки этого номера в характерной для себя манере — в виде запоминающегося слогана.

Вы часто работаете вместе. Чем примечателен ваш новый проект в Венеции?

Томас Ву: Основной идеей стала реапроприация (восстановление в правах) азиатской культуры через приготовление пищи. Риркрит и я готовили блюда, связанные с нашими национальными традициями, но использовали при этом итальянскую пасту. Проект рассказывает о том, как макароны были привезены (или «украдены», как еще говорят об этом художники.— «Ъ-Арт») Марко Поло из Китая в Европу. Одновременно с этим мы хотели поговорить и о проблеме глобального потепления. Мы не знаем, что будет с Венецией через четверть века, учитывая таяние ледников и повышение уровня Мирового океана, поэтому использовали очищенную воду из каналов для приготовления пищи, тем самым выражая вопрос: «Что мы будем делать со всей этой водой?»

Риркрит Тиравания: Мне хотелось, чтобы наша работа существовала не только в качестве перформанса, но и как пространство для соревнований и взаимодействия. Стол для пинг-понга — идеальное для этого место, он в любой момент может стать и столом для совместного приготовления пищи. Наша работа иногда находится в состоянии паузы и просто ждет, чтобы ее активировали.

Ваши предыдущие совместные работы можно назвать инсталляциями взаимодействия и социальными скульптурами. Как возникла идея представленной на выставке работы и как она соотносится с современными проблемами экологии?

Т. В.: Все наши инсталляции обращены к взаимодействию, не важно, где мы их показываем и что делаем — печатаем фразы на футболках, готовим фо или жарим ребра по-тайски. Знаки и язык зависят от конкретной страны, где представлена инсталляция, хотя смысл всегда остается тем же. Наша совместная работа на этот раз построена вокруг воды и имеет прямое отношение к экологическим катастрофам. Ее идея состоит в том, что мы сможем что-то сделать с этой проблемой только вместе, иначе все усилия похожи на попытку развернуть нефтяной танкер в грязной луже.

Чем для вас является процесс приготовления пищи? Как было выбрано блюдо для перформанса?

Р. Т.: Блюда отражали наше происхождение и итальянскую одержимость пастой. Мы хотели соединить нашу историю, это блюдо, соревнование и сделать так, чтобы люди стали частью нашего произведения искусства.

Т. В.: У всех есть особое отношение к процессу поглощения пищи. А ее приготовление является естественным путем сближения людей, процессом, позволяющим начать диалог и поделиться идеями друг с другом. Мы буквально собираем людей у стола. Риркрит и я выбрали блюдо, которое было важно лично для нас как способ рассказать про себя. Возможность разделить еду с другими — это способ показать точки зрения, которые мы все вместе разделяем. В данном случае наш общий опыт говорит о тех воздействиях, которые оказывает человек на эту планету, уничтожая ее.

Как художники, вы верите в то, что экологические акции могут как-то повлиять на изменение существующей ситуации к лучшему?

Р. Т.: Каждый раз художники используют свой шанс как последний, чтобы поднять антикапиталистические темы. Они выступают против экологического уничтожения окружающей среды, против угнетения и власти, имеющей непосредственное отношение к загрязнению природы. Как говорит одна из работ этой выставки, которая дала ей название, художники стараются создать столько же, сколько уничтожает общество.

Беседовал Александр Щуренков