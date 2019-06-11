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Параллельно с выставкой, посвященной коллекции братьев Щукиных, 19 июня в ГМИИ имени Пушкина откроется еще одна — «Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное».Работы для неё специально отобраны кураторами Пушкинского из коллекции фонда Louis Vuitton

Фото: Isa Genzken / Fondation Louis Vuitton

Искусство и время

"Стиль АРТ". Приложение от , стр. 4

После прошлой Венецианской биеннале кто-то подсчитал: чтобы только посмотреть весь видеоарт на ней, потребовалось бы больше месяца. Причем заниматься этим пришлось бы непрерывно.



Чтобы обойти Эрмитаж и осмотреть все экспонаты, а их более трех миллионов, понадобится, по разным подсчетам, от пяти с половиной до 11 лет.

Искусства очень много. Арт-событий очень много. Успеть везде, увидеть все невозможно.

11 мая для публики открылась Венецианская биеннале. 17 мая — Биеннале Уитни в Нью-Йорке. 23 мая Montblanc вручил премию патронам искусств — Arts Patronage Award. 25 мая открылась выставка Жан-Мишеля Отоньеля в Лувре. 13 июня открывается Art Basel в Швейцарии. 25 июня в Нью-Йорке состоится саммит, посвященный роли искусственного интеллекта в арт-мире.

Даже для профессионала, если он решит побывать везде, график весьма жесткий. Поэтому главное — выбрать то, что интереснее всего лично вам. Этот номер помогает справиться с муками выбора. По крайней мере на ближайшие пару месяцев.

Анна Минакова, Александр Щуренков, главные редакторы


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